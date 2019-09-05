«Нативу» обязали отозвать из оборота Дазатиниб-натив

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, обязывающее компанию «Натива» отозвать регистрацию дженерика дазатиниба и не вводить препарат в оборот до истечения патента оригинатора – Bristol-Myers Squibb (BMS).

BMS упаковывает противоопухолевый препарат Спрайсел (дазатиниб) на мощностях «Р-Фарма». Патент в России действует до января 2023 года. Компания «Натива» в марте 2017 года зарегистрировала дженерик Дазатиниб-натив с тем же действующим веществом и защитила его патентом.

В октябре 2017 года BMS подал в Арбитражный суд Московской области иск к «Нативе» с требованием отозвать регистрацию Дазатиниб-натива, предельную зарегистрированную цену на него и не вводить препарат в оборот до истечения срока действия патента на Спрайсел. Разбирательство затянулось почти на год, а в июле 2018-го суд отказал истцу.

В январе 2019 года, однако, дело было направлено на новое рассмотрение, в результате суд удовлетворил требования BMS – все, кроме касающихся отзыва регистрации препарата. «Натива» подавала апелляцию, но 3 сентября 2019 года 10-й апелляционный суд поддержал решение арбитража. BMS удалось доказать суду, что «Натива» не только зарегистрировала дженерик, но и производила и поставляла его.

Параллельно BMS удалось оспорить патент «Нативы» на свою версию дазатиниба в Роспатенте. «Натива» пытается отменить это решение в суде по интеллектуальным правам, разбирательство еще не завершилось.

В марте 2019 года «Натива» заключила мировое соглашение по похожему спору с AstraZeneca. Компания обязалась не вводить в оборот Гефитиниб-натив до истечения патента на оригинальный препарат с гефитинибом Иресса, то есть до ноября 2019 года.

Источник: Картотека арбитражных дел

Фото: pro-rak.ru

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