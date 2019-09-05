«Роснано» локализовала производство офтальмологического оборудования Visionix в Подмосковье

ГК «Роснано» на площадке нанотехнологического центра «Техноспарк» в подмосковном Троицке локализовала производство офтальмологического оборудования французско-израильского бренда Visionix (принадлежит компании Luneau Technology Operations, LTO). Объем инвестиций в проект не раскрывается, в компании надеются вернуть инвестиции в течение пяти лет и занять не менее 30% рынка профильных МИ.

На первом этапе планируется производить авторефрактометры Luneau Technology Operations, которые уже верифицированы Росздравнадзором. В дальнейшем в компании намерены получить регудостоверения на локализованные версии щелевой лампы VX75, фороптера в версиях VX60 и VX55, а также дисплея VX22 и начать их выпуск в Троицке. Оператором проекта выступает созданное совместно с LTO «Визионикс Рус».

Работа над проектом началась еще в 2017 году. «За два года совместно с нашим партнером Medica мы разработали схему локализации оборудования, организовали производство оборудования, обучили российских специалистов на предприятиях LTO, нашли производителей российских комплектующих, приняли участие в нескольких крупных офтальмологических и оптических выставках и, наконец, получили РУ и готовы к продажам», – рассказала директор «Визионикс Рус» Екатерина Ходунова.

В компании оценивают объем российского рынка офтальмологических инструментов и оборудования в $82,9 млн в 2017 году, доля отечественной продукции составила 4,4%. Приборы с таким функционалом в России ранее не производились, утверждают в «Визионикс Рус».

Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» создан в 2010 году и входит в венчурную инвестиционную сеть фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году компания выручила 92 млн рублей, чистый убыток составил 42,3 млн рублей. ООО «Визионикс Рус» на 51% принадлежит «НЦ Техноспарк», еще 49% у LTO.

В феврале 2018 года холдинг «Швабе», входящий в ГК «Ростех», запустил промышленное производство первой российской ручной щелевой лампы SL-R для диагностики глазных заболеваний. Линия по сборке ламп запущена на Загорском оптико-механическом заводе, объем инвестиций в нее составил 3,4 млн рублей, а сам проект был реализован за два года.

Источник: НЦ Техноспарк

Фото: youtube.com

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