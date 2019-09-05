«Фабрика РТТ» Алексея Репика локализует линейные ускорители Varian Halcyon

Входящее в группу «Р-Фарм» Алексея Репика ООО «Фабрика РТТ» подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с американским производителем медицинской техники Varian Inc.

Стороны договорились о локализации новой версии линейных ускорителей мейджора Halcyon в дополнение к уже собирающимся в подмосковной Дубне Unique и Clinac.

Документ, рассчитанный на 5 лет, предполагает сборку 200 аппаратов.

«У Varian есть новейший продукт, который на порядок отличается от всех имеющихся на рынке, – Halcyon. Он в линейке компании самый современный, быстрый и простой в использовании. Ведь важно, чтобы на оборудовании было легко работать, чтобы можно было увеличить пропускную способность. Halcyon отвечает этим запросам, мы надеемся, что в следующем году он тоже будет российским и начнет производиться у нас», – рассказывал Репик Vademecum в июле 2019 года.

Проект локализации линейных ускорителей Varian – «Фабрика радиотерапевтической техники» в ОЭЗ «Дубна» – в 2016 году инициировал соучредитель «ПЭТ‑Технолоджи» Алексей Царьков. Предполагалось, что производство с вложениями в 900 млн рублей стартует с 2018 года. Позднее Царьков вышел из проекта, а его долю через ООО «Р‑Фарм венчурс» выкупил Алексей Репик.

Весной 2019 года «Фабрика РТТ» верифицировала удостоверения на Clinac и Unique в Росздравнадзоре и начала сборку линейных ускорителей.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает выделение на обновление аппаратного парка медорганизаций с 2018 по 2024 год более 290 млрд рублей, из которых 25,6 млрд рублей пойдут на переоснащение онкодиспансеров по 147 позициям, среди которых три наименования линейных ускорителей, под характеристики которых подходит вся линейка, локализуемая Репиком в Дубне.

Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. Минпромторг в апреле 2019 года сообщал о намерении установить требование к закупкам регионов по нацпроекту: не менее 50% целевых ассигнований должно приходиться на приобретение оборудования отечественного производства.

Фото: Zdrav.Expert

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