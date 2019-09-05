Интернет-торговля лекарственными препаратами: время действий

Сегодня актуальность проблемы легализации лекарственных средств на российском интернет-пространстве не вызывает сомнений. Согласно новой версии соответствующего законопроекта запуск дистанционной торговли лекарственными препаратами должен произойти 1 января 2020 года. С этим событием связана масса вопросов, которые возникают как у потребителей, так и в среде профессионалов. Это и суть новых правил, и выбор субъектов, которые получат право продавать безрецептурные препараты, и регулирующие механизмы, и вопросы безопасности. В этой связи, 5 сентября в Москве состоялась конференция «Интернет-торговля лекарственными препаратами: быть или не быть», в которой приняли участие ведущие специалисты фармацевтической отрасли и интернет-торговли. Мероприятие вызвало большой интерес, а дискуссия была оживленной буквально с первых минут.

Конференцию открыла Нелли Игнатьева, первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей.

«Обсуждение темы торговли лекарствами онлайн идет начиная с 2011 года. За прошедшие 10 лет законодательство не стояло на месте, был внесен ряд поправок в федеральный закон N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», которые касались в том числе и информации о лекарственных средствах на интернет-сайтах. На сегодняшний день ситуация такова, что документ, регулирующий продажу ЛП посредством интернет, уже должен «родиться»», − сказала она.

Среди плюсов, которые несет в себе реформа, Игнатьева отметила, в первую очередь, удобство для занятой, мобильной части населения. В настоящее время сегмент онлайн-бронирования лекарственных препаратов с последующим самовывозом из аптеки значительно вырос, за счет этой группы граждан. Так, средний чек при предварительном заказе, в среднем, в 4 раза больше, чем обычный розничный чек.

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли согласился с тезисом о том, что главное преимущество онлайн-торговли лекарственными средствами − это удобство. Он также отметил, что в разных странах ситуация различается. Так, в некоторых из них разрешена интернет-продажа не только ОТС-препаратов, но и рецептурных средств. Эксперт выразил опасения, что «окном» для нелегальных поставок в РФ препаратов и БАД может выступать платформа iHerb. Контроль в этом случае очень трудно организовать. По мнению Соколова, выход состоит в развитии собственных платформ, которые будет возможно полностью контролировать.

Далее дискуссия развернулась вокруг вопроса об особенностях конкуренции в сети Интернет, требующего от аптечных организаций освоения и выработки новых инструментов. Проблемы могут возникнуть у небольших аптечных организаций, которые не будут иметь возможности развивать онлайн-сервисы, с чем связана перспектива потери части покупателей.

Однако эксперты сошлись во мнении, что в данный момент главная задача все-таки − выработать требования и нормы, которые позволят сделать доставку ЛП максимально безопасной. Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, уточнил, что сейчас речь идет скорее не о самой интернет-торговле, а о доставке.

«Кто должен доставлять лекарства – это главный на сегодняшний день вопрос. Вряд ли мы будем подготавливать фармацевтов-скороходов. У нас не хватает людей для работы за первым столом. Поэтому должны быть выработаны четкие требования к курьерской службе и обозначена ответственность, которую будут нести курьеры за доставку лекарств», − сказал Дмитриев.

Елена Неволина, исполнительный директор союза «Национальная Фармацевтическая Палата» также заявила, что главной задачей сегодня является организация безопасной доставки. Здесь преимущество должно отдаваться службам, в которых работают штатные сотрудники, ведь их проще контролировать. Что касается особых условий хранения для ряда препаратов, то Неволина привела весомый аргумент:

«В настоящее время продуктовый ритейл уже решил проблемы, которые связаны с доставкой продуктов, требующих специальных условий, поэтому и для ЛП, к хранению которых предъявляются особые требования, проблем возникнуть не должно».

Во второй части мероприятия состоялась дискуссионная сессия «Ритейл VS Аптечные сети», модератором которой выступил Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье» Mail.ru Group. Речь шла о статистике и трендах рынка онлайн-заказов лекарств. Свое мнение высказывали Борис Овчинников, партнер аналитической компании Data Insight, Виктория Преснякова, кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор СРО Ассоциация независимых аптек, Александр Котляров, руководитель проекта «Все аптеки» Mail.ru, Мария Литвинова, заместитель исполнительного директора Ассоциации аптечных учреждений.

Напомним, что Минздрав России в 2015 году подготовил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». 13 декабря 2017 года нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении. Проектом предполагается легализовать торговлю через Интернет безрецептурными лекарствами. Изменения планируется внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон № 61-ФЗ) и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В последнем скорректировать предполагается п. 1 ч. 5 ст. 15.1, запретив распространение в сети Интернет информации о дистанционной розничной торговле лекарствами, отпускаемыми по рецепту. На прошлой неделе депутаты выступили с рядом дополнительных поправок, которые предполагают доставку ЛП курьерскими службами, а также возможную передачу права на продажу лекарств онлайн оптовыми компаниями в случае, если они будут соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к аптекам.

gmpnews