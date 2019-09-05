Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook сообщил о выделении финансирования на закупку производимых за рубежом лекарственных средств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Согласно сообщению, речь идет о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе и клобазаме.

«По поводу лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам. Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным.»

gmpnews