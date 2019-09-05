ГЕРОФАРМ и АЦТ запустят совместную образовательную программу для школьников

Компания ГЕРОФАРМ и «Академия Цифровых Технологий» (АЦТ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации совместных программ дополнительного образования для школьников в области фармацевтики.

При участии экспертов ГЕРОФАРМ, а также педагогов и консультантов Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического университета на базе АЦТ планируется разработка специализированных программ, профильных курсов и осуществление профессиональной ориентации старшеклассников.

В рамках реализации проекта учащихся «Академии Цифровых Технологий» ожидают занятия с ведущими экспертами компании ГЕРОФАРМ, кейс-ориентированное обучение педагогами АЦТ на примерах реальных задач компании, экскурсии на производство и научно-исследовательский центр, участие в профильных конкурсах, олимпиадах и конференциях для школьников.

В этот же день в «Академии цифровых технологий» при участии вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В. Кириллова состоялась презентация информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга», а также награждение победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Wordskills Russia) и 45-го мирового чемпионата, проходившего в Казани.

Генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов:

«Потенциал развития фармацевтики во многом зависит от специалистов, которые работают в отрасли, и большая роль здесь отводится системе образования. Поэтому мы стремимся активно участвовать в профильных программах и всегда с большим энтузиазмом поддерживаем инновационные образовательные проекты со школьниками и студентами. Их реализация способствует развитию интеллектуального потенциала фармацевтической отрасли, ранней профориентации и вовлечению в специальность. А это значит, что уже в школе ребята имеют возможность определиться со сферой своего дальнейшего развития, и в скором будущем мы увидим в своих компаниях молодых заряженных на успех учёных. Чем больше специалистов будут приходить в нашу отрасль, тем больше компетенций будет у российской фармацевтики и тем конкурентнее мы будем на внешних рынках».

Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Дмитрий Ковалёв:

«Нас ждет множество перспективных проектов. В сотрудничестве с компанией ГЕРОФАРМ и Санкт-Петербургским Химико-Фармацевтическим университетом мы планируем готовить ребят от Петербурга для участия в конкурсах, соревнованиях, как городского, так и федерального уровня по естественно-научному направлению. Это позволит сформировать юных специалистов фармацевтической отрасли, которым будут подвластны как цифровые технологии, так и базовые знания в области биотехнологий. Они примут участие в соревнованиях WorldSkills Russia по компетенциям «Фармацевтика» и «Лабораторный химический анализ», и мы надеемся на хорошие результаты — ведь в рамках наших программ преподавать у петербургских школьников будут ведущие специалисты компании ГЕРОФАРМ и СПХФУ. Мы верим, что цифра может служить на благо фармацевтики».

gmpnews