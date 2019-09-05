Минпромторг сократил криптокод для фармпроизводителей

30 августа 2019 года были приняты изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые предусматривают сокращение криптокода до 44 символов.

Согласно Закону «Об обращении лекарственных средств» с 1 января 2020 года в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов для медицинского применения. Принятые изменения предусматривают сокращение длины электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, с 88 до 44 символов, что позволит повысить производительность линий и обеспечить ускоренное внедрение производителями лекарственных препаратов системы маркировки на своих предприятиях.

Проектом постановления предлагается также дополнить Положение о системе мониторинга порядком взимания платы за код маркировки, установить основания для отказа в выдаче кодов маркировке и отказа в регистрации сведений о нанесении средств идентификации.

gmpnews