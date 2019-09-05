«Дальхимфарм» реализует в Хабаровском крае всего 2% своей продукции

Власти Хабаровского края намерены поддержать завод по производству лекарственных препаратов «Дальхимфарм» за счет увеличения объема закупок у предприятия. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Производит такое количество наименований лекарств инновационных, и только 2% реализуется в Хабаровском крае, что неправильно. Все направляется в центральные регионы страны, либо на экспорт. Очень большой покупатель — Япония», — сказал Фургал.

По данным краевого правительства, еще несколько лет назад завод поставлял на внутренний рынок края больше продукции, но ситуация изменилась, в том числе из-за проблем с централизованными поставками, часть продукции после таких поставок возвращается в регион подорожавшей. Заводу также сложно конкурировать с крупными дистрибьютерами при госзакупках.

«Объем закупок у предприятия будем увеличивать, будем работать и с аптечными сетями в части прямых поставок», — сказал Фургал.

ОАО «Дальхимфарм» — крупное дальневосточное предприятие, которое производит около 120 наименований лекарств, в том числе 60 жизненно важных. В год завод производит продукции на сумму около 2 млрд рублей, для учреждений края закупается медикаментов примерно на 100 млн рублей.

gmpnews