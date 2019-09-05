В Москве планируют запустить производство медизделий для пациентов со стомами

Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «В контакте».

Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний — отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги. До конца года проведем конкурс среди инвесторов. Готовы предоставить налоговые льготы, землю или помещения. Это будет наш третий офсетный контракт: когда город создает условия для производства, а инвестор — товары для госнужд. Два предыдущих контракта заключены в фармацевтике.

Срок контракта — 10 лет. Объем инвестиций в течение трех лет составит один миллиард рублей. Инвестирование проведут в два этапа с учетом различной степени сложности процессов изготовления изделий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы объявляет конкурс на создание в Москве производства российских аналогов медизделий для стомированных пациентов. Проект предусматривает импортозамещение. Офсетный контракт с инвестором будет заключен по итогам конкурсных процедур в конце этого года», — уточнил заммэра.

Произведенные изделия будут поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Все товары обязательно будут проходить апробацию Департамента здравоохранения Москвы.

«Реализация проекта в рамках третьего офсета будет вестись за счет средств поставщика-инвестора. Правительство Москвы, в свою очередь, готово предоставить инвестору льготы в рамках действующей системы поддержки инвесторов в Москве: землю или готовые производственные помещения под размещение производства, меры поддержки, предусматривающие общее снижение налоговой нагрузки», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

gmpnews