Динамика продаж антикоагулянтов

Без статистики мы бы не были осведомлены об очень многом.

Например, о том, что от тромбоза умирает даже больше людей, чем от онкологии. Видимо этим и объясняется появление у россиян новой фобии − в последние годы очень многих пугает смерть от оторвавшегося тромба. И хотя говорят, что лишние знания умножают печаль, в этом случае, наверное, лучше воспользоваться другой известной истиной – кто предупрежден, тот вооружен.

Как бы то ни было, но продажи антикоагулянтов в аптечном розничном сегменте постоянно растут. К примеру, в первом полугодии 2019 года они составили 13,7 млрд рублей (+9% к аналогичному периоду прошлого года) в стоимостном выражении, а в натуральном − 29,2 млн упаковок (+2% к аналогичному периоду прошлого года).

Что же касается долевого соотношения продаж МНН антикоагулянтов, то начиная с 2014 года ТОР5 в стоимостном выражении не менялся. Претерпевали изменения в ту или иную сторону только доли участников. И если продажи одних снизились, то других наоборот подросли. К примеру, средства на основе ацетилсалициловой кислоты и магния гидроксида (Кардиомагнил, Тромбитал и пр.) с 37% спустились до 21%. Уменьшились с 16 до 10% и продажи клопидогрела (Плавикс, Зилт и пр).

Ривароксабан (Ксарелто) напротив вырос, проделав с 2014 г/ путь с 6 до 24%. Также подросли и дабигатран этексилата ( Прадакса) с апиксабаном (Эликвис) до 10% и 11% соответственно.

Учитывая, что все рассмотренные выше топы, кроме препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты и магния гидроксида, отпускаются по рецептам, то можно по большому счету отнести рост популярности препаратов данной группы в том числе и за счет усилий врачей.

*АТХ-группа B01A-антикоагулянты (WHO)



Источник: AlphaRM

pharmvestnik