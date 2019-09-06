ГК «Медси» объявила о запуске франшизы

ГК «Медси» планирует в ближайшие пять лет открыть 20 клиник по договорам франчайзинга. Франчайзинговая точка потребует от 50 млн рублей вложений, включая паушальный взнос.

Как сообщили Vademecum в группе, партнерские медцентры могут открываться как в городах присутствия «Медси», так и в других, с населением от 300 тысяч человек. Потенциальным франчайзи обещают возврат инвестиций в срок от четырех лет, OIBDA в 30–35% и IRR в 30–40%.

По словам директора по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Аллы Канунниковой, программа «упростит поиск потенциальных M&A целей».

Франчайзинговая программа предполагает несколько вариантов работы. Это открытие амбулаторных клиник «у дома» в стандартном для «Медси» формате (от 500 кв. м, 15 кабинетов) в регионах присутствия сети и маршрутизация пациентов в другие точки для проведения сложных диагностических исследований и госпитализации.

В других регионах тоже предлагается открывать клиники «у дома», а также клиники первичного приема (от 1 300 кв. м, 30 кабинетов, расширенная диагностика), семейные клиники (от 4 тысяч кв. м, 75 кабинетов, малая операционная, дневной стационар).

Готовы в «Медси» провести и «реконцпецию» действующего бизнеса франчайзи, а в качестве преимуществ отмечают возможность присоединиться «к известному бренду и его инфраструктуре», сэкономить на лизинге медоборудования, расширить спектр услуг и т. д.

О планах запустить свою франчайзинговую программу в «Медси» говорили еще в 2016 году в ответ на запросы региональных игроков. В целом франчайзинговые программы многопрофильных клиник нельзя назвать распространенным явлением на рынке. Первое такое предложение сделала сеть «Ниармедик», затем в разное время о продаже франшизы заявляли «Открытая клиника», Медицинский центр Елены Малышевой и другие.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области, среди которых две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра. В регионах России компания насчитывает 13 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория.

В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник по выручке в 2017 году» «Медси» заняла второе место с показателем 11,7 млрд рублей. Выручка группы за 2018 год увеличилась на 52% и составила 17,7 млрд рублей. Таким образом, она обогнала бессменного лидера рейтинга – ГК «Мать и дитя».

Фото: yandex.kz

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