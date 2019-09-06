В состав Экспертного комитета по лекарственным средствам вносятся изменения

5 сентября 2019 г. опубликовано Решение Коллегии ЕЭК №145 «О внесении изменений в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам». Документ представлен на портале docs.eaeunion.org.
Согласно документу, данным решением вносятся изменения в Распоряжение Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 г. № 113 «О составе Экспертного комитета по лекарственным средствам».
От Республики Армения в состав Экспертного комитета вошла:
- Ерицян Татевик Сейрановна, координатор Министерства здравоохранения по вопросам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от акционерного общества закрытого типа «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна».
Татевик Сейрановна заменила эксперта от Армении Давтян Кристине Эдуардовну.
От Кыргызской Республики в состав комитета приняты:
- Джанкорозова Мариям Кадыркуловна, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
- Турдалиева Асель Бейшенбековна, главный специалист управления регистрации лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве Кыргызской Республики.
Они заменили, в свою очередь, экспертов: Джакубекову Айгуль Умарбековну и Джусупову Джаныл Джусуповну.
Помимо этого, в состав Экспертного комитета от Республики Беларусь включена:
- Малашко Наталья Владимировна, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Беларуси.
Наталья Владимировна заменит в комиссии Реутскую Людмилу Александровну.