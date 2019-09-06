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В состав Экспертного комитета по лекарственным средствам вносятся изменения

5 сентября 2019 г. опубликовано Решение Коллегии ЕЭК №145 «О внесении изменений в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам». Документ представлен на портале docs.eaeunion.org.

Согласно документу, данным решением вносятся изменения в Распоряжение Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 г. № 113 «О составе Экспертного комитета по лекарственным средствам».

От Республики Армения в состав Экспертного комитета вошла:

  • Ерицян Татевик Сейрановна, координатор Министерства здравоохранения по вопросам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от акционерного общества закрытого типа «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна».

Татевик Сейрановна заменила эксперта от Армении Давтян Кристине Эдуардовну.

От Кыргызской Республики в состав комитета приняты:

  • Джанкорозова Мариям Кадыркуловна, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
  • Турдалиева Асель Бейшенбековна, главный специалист управления регистрации лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве Кыргызской Республики.

Они заменили, в свою очередь, экспертов: Джакубекову Айгуль Умарбековну и Джусупову Джаныл Джусуповну.

Помимо этого, в состав Экспертного комитета от Республики Беларусь включена:

  • Малашко Наталья Владимировна, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Беларуси.

Наталья Владимировна заменит в комиссии Реутскую Людмилу Александровну.

gmpnews

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Сентябрь 6, 2019 | Просмотров: 49