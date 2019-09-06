Депутаты займутся регулированием сферы лицензирования лекарственных препаратов FDA присвоило статус прорывной терапии капматинибу » В состав Экспертного комитета по лекарственным средствам вносятся изменения 5 сентября 2019 г. опубликовано Решение Коллегии ЕЭК №145 «О внесении изменений в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам». Документ представлен на портале docs.eaeunion.org. Согласно документу, данным решением вносятся изменения в Распоряжение Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 г. № 113 «О составе Экспертного комитета по лекарственным средствам». От Республики Армения в состав Экспертного комитета вошла: Ерицян Татевик Сейрановна, координатор Министерства здравоохранения по вопросам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от акционерного общества закрытого типа «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Эмиля Габриеляна». Татевик Сейрановна заменила эксперта от Армении Давтян Кристине Эдуардовну. От Кыргызской Республики в состав комитета приняты: Джанкорозова Мариям Кадыркуловна , заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики; Турдалиева Асель Бейшенбековна, главный специалист управления регистрации лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве Кыргызской Республики. Они заменили, в свою очередь, экспертов: Джакубекову Айгуль Умарбековну и Джусупову Джаныл Джусуповну. Помимо этого, в состав Экспертного комитета от Республики Беларусь включена: Малашко Наталья Владимировна, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Беларуси. Наталья Владимировна заменит в комиссии Реутскую Людмилу Александровну. gmpnews