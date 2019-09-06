Часть выставочного центра могут отдать под медицинский промышленный парк В состав Экспертного комитета по лекарственным средствам вносятся изменения » Депутаты займутся регулированием сферы лицензирования лекарственных препаратов Депутаты Госдумы в рамках рабочей группы намерены выйти на решение вопроса регулирования в сфере лицензирования иностранных лекарств в РФ, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Ранее сообщалось, что правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Этим распоряжением Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выданных бюджетных ассигнований и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года. Распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.

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