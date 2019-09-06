Часть выставочного центра могут отдать под медицинский промышленный парк

Площади выставочного центра Kazan Expo, возведенного для проведения чемпионата WorldSkills, могут быть переданы в концессию ООО «ФармМедПолис РТ». На 64 тыс. кв. м. компания хочет развернуть медицинский промышленный парк. Это станет отличным решением загрузки выставочного комплекса и эффективного использования дорогостоящей недвижимости.

ООО «ФармМедПолис РТ» направило Правительству Татарстана предложение взять в концессию до 64 тыс. кв. м площадей Kazan Expo. Если концессионное соглашение будет подписано, уже в будущем году на этих площадях приступит к работе медицинский промышленный парк. Несколько соглашений с потенциальными резидентами нового кластер подписаны. В частности, с партнерами из Индии о локализации выпуска фармсубстанций, с инвесторами из Японии о производстве диагностикумов инфекционных заболеваний.

Открытие в Kazan Expo промышленного парка позволит окупить многомиллионные затраты на содержание выставочного комплекса, который был построен за 9,5 млрд руб. за счет средств федерального бюджета. Под экспозиционно-конгрессную деятельность планируется оставить корпус площадью около 9 тыс. кв. м.

Екатерина Погонцева

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