Из обращения на территории РФ изымаются препараты «Эладон», «Феспален», «Фенспирид»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 5 сентября 2019 г. опубликовала официальные письма об отзыве из обращения лекарственных препаратов, в составе которых в качестве действующего вещества выступает фенспирид.

Росздравнадзор информирует о принятых российскими производителями решений, в связи с отменой государственной регистрации указанных лекарственных препаратов и исключением их из государственного реестра лекарственных средств.

Согласно представленной информации, речь идет о следующих препаратах:

АО «Вертекс»

«Эладон, таблетки, пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 15 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные»

«Фенспирид, сироп 2 мг/мл 150 мл, флакон (1), пачки картонные»

ООО «Озон»

«Феспален, сироп 2 мг/мл 150 мл, флакон стеклянный из коричневого стекла (1) в комплекте с мерной ложкой, пачки картонные»

«Солюшн Таблетс, таблетки диспергируемые 80 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные»

«Феспален, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 30 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные»

«Фенспирид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 30 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные»

ООО «Натива», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

«Фенспирид, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные»

Государственная регистрация всех препаратов, содержащих фенспирид, была отменена из‑за влияния этого вещества на сердечный ритм пациентов. В настоящее время, на территории РФ отпуск любых лекарственных средств с фенспиридом является нарушением в соответствие со статьей 6.33 КоАПП «Продажа или ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных средств».

gmpnews