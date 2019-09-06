Из обращения на территории РФ изымаются препараты «Эладон», «Феспален», «Фенспирид»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 5 сентября 2019 г. опубликовала официальные письма об отзыве из обращения лекарственных препаратов, в составе которых в качестве действующего вещества выступает фенспирид.
Росздравнадзор информирует о принятых российскими производителями решений, в связи с отменой государственной регистрации указанных лекарственных препаратов и исключением их из государственного реестра лекарственных средств.
Согласно представленной информации, речь идет о следующих препаратах:
АО «Вертекс»
- «Эладон, таблетки, пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 15 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные»
- «Фенспирид, сироп 2 мг/мл 150 мл, флакон (1), пачки картонные»
ООО «Озон»
- «Феспален, сироп 2 мг/мл 150 мл, флакон стеклянный из коричневого стекла (1) в комплекте с мерной ложкой, пачки картонные»
- «Солюшн Таблетс, таблетки диспергируемые 80 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные»
- «Феспален, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 30 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные»
- «Фенспирид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг 30 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные»
ООО «Натива», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»
- «Фенспирид, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 80 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные»
Государственная регистрация всех препаратов, содержащих фенспирид, была отменена из‑за влияния этого вещества на сердечный ритм пациентов. В настоящее время, на территории РФ отпуск любых лекарственных средств с фенспиридом является нарушением в соответствие со статьей 6.33 КоАПП «Продажа или ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных средств».