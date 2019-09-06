Novartis продает предприятие по производству субстанций китайскому фармпроизводителю

Компания Novartis («Новартис») расстается еще с одним предприятием по производству фармингредиентов в процессе сокращения рабочих мест на производстве в попытке улучшить финансовые показатели; на сей раз речь идет об открытом 10 лет назад предприятии в Китае, сообщает FiercePharma.

Согласно сообщению Dow Jones, опубликованному в издании China’s Morningstar, китайская компания Zhejiang Jiuzhou («Чжэцзян Цзючжоу») покупает бóльшую часть предприятия Suzhou Novartis («Сучжоу Новартис») в Чаншу (Китай) за 790 млн юаней (110,5 млн долл.). На предприятии работает около 340 чел.

Китайская компания указала на наличие соглашения с Novartis о поставке последней ??? партии фармсубстанций???.

Zhejiang Jiuzhou известна американскому FDA, направившему ей в 2014 г. письменное предупреждение в связи с продажей перемаркированных активных субстанций без проверки их качества перед отгрузкой. В компании также были выявлены проблемы, связанные с целостностью данных.

Подразделение Suzhou было открыто в 2009 г. Согласно поступавшим на тот момент сообщениям, Novartis инвестировала около 250 млн долл. в производственную площадку в Китае, на которой расположены три здания, включая корпус НИР. Десять лет назад Novartis возлагала большие надежды на то, что это подразделение станет поддержкой для ее глобальных операций, но времена изменились, а вместе с ними изменился и взгляд швейцарской компании на производство.

Интересно, что Novartis продает предприятие в Китае и одновременно стремится увеличить продажи в этой стране. На одной из конференций в 2018 г. председатель совета директоров Novartis Вас Нарасимхан заявил агентству Bloomberg о желании удвоить объем продаж препаратов в Китае в течение ближайших 5 лет.

Татьяна Кублицкая

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