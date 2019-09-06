Минздрав приступил к подготовке реформы системы лекарственного обеспечения россиян

В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по модернизации системы лекарственного обеспечения под председательством директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной. В нем приняли участие представители фармрынка и профильных ассоциаций.

На совещании обсуждались механизмы всеобщего лекарственного обеспечения по перечню ЖНВЛП, а также вопрос создания реестра пациентов, которым показаны льготные лекарства по нынешнему законодательству. Сейчас в России единого регистра льготников нет.

По словам Елены Максимкиной, совещание проходило в рамках выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, данного после выездного совещания на фармацевтическом заводе «Герофарм» в Санкт-Петербурге, которое состоялось в ноябре 2018 г. На нем президент заметил, что ежегодно на лекарственное обеспечение россиян тратится более 380 млрд руб., но, насколько рационально они используются, неясно. «Если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы. И главное, не все льготники получают нужные им препараты. <…> Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал тогда Владимир Путин.

По итогам августовского совещания в Минздраве, ведомство предложило участникам рынка представить возможные модели всеобщего лекарственного обеспечения, а также решить, в каких регионах можно было бы опробовать различные его модели, и привлечь представителей этих регионов к диалогу.

Следующее заседание по обсуждению реформы пройдет с участием представителей регионов, Фонда обязательного медицинского страхования и Российской академии наук.

РБК пишет, что свои предложения Минздраву уже направили Центр развития здравоохранения Московской школы управления Сколково и ассоциация инновационных фармацевтических производителей «Инфарма».

В «Инфарме» указывают, что внедрение полного лекарственного обеспечения для отдельных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (любые и на любых стадиях), респираторные и костно-мышечные, позволит в 2,5 раза увеличить число пациентов, которые получают лекарства без госпитализации. Сейчас распространена госпитализация пациентов на ранних стадиях этих заболеваний именно с целью получения ими бесплатных лекарств.

«Инфарма» предложила дифференцированный уровень соплатежей для полного лекарственного обеспечения всех граждан. По мнению ассоциации, для больных, у которых угрожающие жизни или грозящие инвалидностью заболевания, необходимые лекарства должны быть целиком бесплатны. Пациенты, у которых хронические заболевания, не угрожающие жизни, должны будут доплачивать за показанные лекарства 25% или менее. Для всех остальных доплата должна составлять до 60% (но не больше). Независимо от типа заболевания социально незащищенные группы населения в любом случае должны быть освобождены от доплат.

В Сколково предлагают в качестве базового сценария реализовать трехлетний пилотный проект по лекарственному возмещению в отдельных регионах для детей до 14 лет с возможным расширением программы для детей 15–17 лет. Бюджет проекта — 4 млрд руб. в год. Для всей страны такой же проект обойдется в 40 млрд руб.

В качестве дополнительного сценария предлагается реализация программы возмещения затрат на лекарственное обеспечение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для всей страны это будет стоить около 78 млрд руб. в год, в рамках отдельных пилотных проектов — 15,6 млрд руб.

Разработали в Сколково и пилот по онкологическим заболеваниям. Он будет стоить 75 млрд руб. в год для всей России, или 7,5 млрд руб. в год для четырех пилотных регионов.

Источник: РБК

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