Минздрав разработал порядок выписки рецептов на незарегистрированные в РФ препараты

Минздрав России разработал поправки в порядок назначения и выписки лекарств, которые позволят оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный ‎в РФ, при необходимости его индивидуального применения ‎по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации, или учреждения РАН, либо учреждения субъекта РФ, ‎в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения.

Решение консилиума оформляется протоколом и подписывается главным врачом или директором специализированной медицинской организации ‎и доводится до сведения пациента, его законного представителя или уполномоченного лица.

Кроме того, проектом приказа увеличивается срок действия рецептов, оформленных на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и предназначенных для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, до 180 дней со дня оформления.

Для обоснования увеличения количества назначенных наркотических ‎и психотропных лекарственных препаратов для обезболивания при острых ‎и хронических болевых синдромах Порядок назначения лекарственных препаратов дополняется нормой об учете клинических рекомендаций.

В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья проектом приказа вносятся уточнения в пункт 25 Порядка назначения лекарственных препаратов ‎в части особенностей оформления рецептов для пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку надпись или отметка «По специальному назначению» производится в случае, когда курс лечения составляет более 30 дней.

Общественное обсуждение проекта приказа на сайте regulation.gov.ru продлится до 20 сентября 2019 г.

Елена Сидорова

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