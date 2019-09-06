Минздрав разработал порядок выписки рецептов на незарегистрированные в РФ препараты

Минздрав России разработал поправки в порядок назначения и выписки лекарств, которые позволят оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный в РФ, при необходимости его индивидуального применения по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации, или учреждения РАН, либо учреждения субъекта РФ, в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения.
Решение консилиума оформляется протоколом и подписывается главным врачом или директором специализированной медицинской организации и доводится до сведения пациента, его законного представителя или уполномоченного лица.
Кроме того, проектом приказа увеличивается срок действия рецептов, оформленных на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и предназначенных для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, до 180 дней со дня оформления.
Для обоснования увеличения количества назначенных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах Порядок назначения лекарственных препаратов дополняется нормой об учете клинических рекомендаций.
В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья проектом приказа вносятся уточнения в пункт 25 Порядка назначения лекарственных препаратов в части особенностей оформления рецептов для пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку надпись или отметка «По специальному назначению» производится в случае, когда курс лечения составляет более 30 дней.
Общественное обсуждение проекта приказа на сайте regulation.gov.ru продлится до 20 сентября 2019 г.
Елена Сидорова
pharmvestnik