Иркутский производитель тест-полосок для глюкометров начал работать по госконтрактам

До конца сентября ООО «МедТехСервис», запустившее год назад в Иркутской области завод Hilart по производству тест-полосок для глюкометров, выполнит первый госконтракт. Полтора года предприятие не могло получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Сразу после его выдачи 5 августа завод начал участвовать в торгах. С 2018 г. завод производил продукцию и хранил ее на складе.

Учредили компанию Корпорация развития Иркутской области (владеет 46% акций) и три бизнесмена Федор Железняков, Сергей Дьяченко и Сергей Прокофьев (по 18% у каждого). Ранее они сообщали, что в проект вложено 470 млн руб., в том числе 173 млн руб. – бюджетные инвестиции. В конце августа «Медтехсервис» выиграл тендер Минздрава Иркутской области на поставку 200 тыс. упаковок тест-полосок и 40 тыс. глюкометров (собирают из корейских комплектующих). Цена госконтракта составит 53 млн руб., поставка будет завершена до конца сентября.

«Область сэкономила 53 млн рублей, так как начальная сумма контракта по льготной закупке продукции для диабетиков составляла 106 млн рублей», – рассказал Федор Железняков.

По его словам, до конца года предприятие выпустит около 300 тыс. упаковок тест-полосок. Продукция, произведенная сверх объема контрактов, будет продана через дистрибьюторов.

Компания продолжает переговоры с властями Узбекистана о локализации части производства – участка по нарезке тест-полосок.

Фото: ИА «Байкал Инфо»

Ольга Коберник

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