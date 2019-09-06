На закупку незарегистрированных препаратов для детей-инвалидов выделено 26 млн рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 сентября распорядился выделить из Резервного фонда 26,1 млн рублей «на закупку, ввоз и доставку» не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов, предназначенных для детей. Приобрести и ввезти в страну лекарства должен Московский эндокринный завод (МЭЗ).

Согласно распоряжению, МЭЗ необходимо закупить 11 270 упаковок лекарств. Среди них – диазепам, фенобарбитал и мидазолам в формах, отсутствующих в России, а также Frisium (clobazam), при получении которого сотрудники ФТС уже дважды задерживали матерей тяжелобольных детей.

«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», – написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

В МЭЗ сообщили, что договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов «на 6 сентября находится в стадии согласования». Предполагается, что этот поставщик «осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Российскую Федерацию».

Доклад о целевом использовании выделенных средств Минпромторг должен представить правительству до 1 февраля 2020 года.

Параллельно Минздрав РФ вынес на общественное обсуждение проект приказа об уточнении порядка выписки рецептов на незарегистрированные препараты. Согласно пояснительной записке, такие рецепты будут выписываться «на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации, или учреждения Российской академии медицинских наук, либо учреждения субъекта Российской Федерации, в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения».

Также документ предусматривает увеличение срока действия рецептов, «предназначенных для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями». Публичное обсуждение проекта продлится до 20 сентября 2019 года.

Ранее, 4 сентября, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что МЭЗ уже закупил 10 тысяч упаковок незарегистрированных психотропных препаратов. Однако представители завода уточнили, что предприятие планирует принять первые поставки только в третьей декаде октября.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: government.ru

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