Принудительное лицензирование – вариант решения проблемы незарегистрированных препаратов

Создание нормативно-правовой основы регулирования обращения незарегистрированных препаратов станет одним из приоритетных направлений в предстоящей осенней сессии Госдумы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Двух мнений здесь быть не может: если ребенку необходим препарат, государство должно это обеспечить, — заявил он. — Нужно просто закупить препараты для этих пациентов, тем более, что их всего лишь несколько тысяч».

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств, напомнил он. Оно дает право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, а также клобазам.

Вместе с тем, закупка препаратов — временная мера, отвечая на вопрос «ФВ», подчеркнул Дмитрий Морозов. А долгосрочной задачей должно стать создание собственного производства.

В то же время остро стоит вопрос экономической заинтересованности зарубежных фармпроизводителей в регистрации этих препаратов в России, признал глава думского комитета: «Мы встречались с руководителями ВОЗ, нашими парламентскими коллегами из других стран, я неоднократно обращался к ним: попросите производителей зарегистрировать эти лекарства у нас. Но это не срабатывает. В таком случае нужно выходить на варианты принудительного лицензирования».

«Конкретные механизмы решения проблемы незарегистрированных препаратов обсуждаются, пока говорить о них преждевременно, — резюмировал г-н Морозов. — Но уверен, в рамках рабочей группы осенью вопрос будет решен».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

pharmvestnik