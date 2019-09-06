В Санкт-Петербурге полноценное обезболивание получают немногим более 32% нуждающихся пациентов

В Санкт-Петербурге принята региональная программа развития паллиативной помощи на 2019-2024 годы, основной целью которой является повышение ее доступности, в том числе речь идет о снятии проблемы получения необходимой противоболевой терапии. Об этом шла речь на состоявшейся в ТАСС пресс-конференции.

По данным фонда помощи хосписам «Вера», согласно рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения методике расчета потребности в обезболивании, в Санкт-Петербурге в 2018 г. в этом виде помощи нуждались 32 076 человек, а получили опиоидные анальгетики только 10 271 взрослый пациент и 31 ребенок (это чуть более 32%). При этом выдают эти препараты лишь в десяти аптеках города (АО «Петербургские аптеки»), а расчетная потребность , как минимум, в пять раз больше.

«Таким образом, можно утверждать, что уровень обеспечения наркотическими и психотропными лекарственными препаратами нуждающихся в них петербуржцев крайне низкий, – считает координатор фонда «Вера» Екатерина Овсянникова. – При этом важно отметить, что реальной статистики в городе никто не собирал : она просто никем не была востребована».

По словам начальника отдела медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения городского Комитета по здравоохранению Михаила Ремизова, принятая программа в первую очередь призвана осуществить анализ ситуации и оценить потребности горожан в этом виде медицинской помощи и возможности города эти потребности удовлетворить.

«Правительство готово выделить дополнительное финансирование , в том числе на подготовку специалистов и открытие новых пунктов выдачи обезболивающих препаратов», – отметил чиновник. А его коллега, главный специалист комитета по паллиативной помощи и главный врач хосписа № 4 Эдуард Москалев, согласился, что ситуацию с обезболиванием идеальной назвать трудно, и если получение ненаркотических обезболивающих препаратов проходит легко (зачастую врач бригады, выезжающей на дом, выписывает рецепт сразу у постели больного), то по-прежнему не решена проблема с получением современных пролонгированных наркотических лекарств.

«Новая, 148-я, форма рецепта уже не требует огромного количества согласований и отметок в разных журналах, у нас сдвинулось с мертвой точки назначение докторами пластырей для обезболивания, но с другими наркотическими лекарствами ситуация пока не изменилась. Видимо, врачей все еще пугает 2-й пункт 228-й статьи УК», – считает Эдуард Москалев.

По мнению главного специалиста по паллиативной помощи, эту проблему быстро не решить.

«В идеале нужен такой федеральный закон, который бы разрешал врачу выписывать у постели больного любые препараты, не гоняя его родственников по кабинетам поликлиник. Мы в хосписе решили эту проблему сами: врач приезжает домой к пациенту, выписывает ему необходимый наркотический препарат, а затем возвращается в стационар, ставит все необходимые печати, собирает подписи и – привозит рецепт домой к больному», – делится своим опытом главврач хосписа, отмечая, что и сегодня нет никаких запретов на выписку врачом любого обезболивающего препарата непосредственно у постели пациента.

Специалисты надеются, что принятая в городе программа поможет им оценить разные подходы к решению проблемы с обезболиванием и выбрать лучшую модель.

«Сегодня многие современные обезболивающие препараты (а они в разы дороже привычных нам морфина и трамадола) не попали в список льготного лекарственного обеспечения, но даже если препарат в этом списке есть, пациент зачастую не может его получить, поскольку сам отказался от льготы. Чтобы восстановить его в правах на бесплатное получение лекарств, требуется время и тут тоже нужен единый механизм», – сетует эксперт.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

pharmvestnik