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Часть российского бизнеса Johnson&Johnson переходит под контроль Integra LifeSciences

28 октября бизнес Codman Neurosurgery компании Johnson&Johnson («Джонсон энд Джонсон») на территории России и стран СНГ будет официально передан представительству корпорации Integra LifeSciences Holding Corporation («Интегра лайфсайенсис корпорейшн»).

В октябре 2017 года стороны объявили о заключении соответствующего соглашения на глобальном уровне, оценочная стоимость сделки составила $1.045 млрд.

Бизнес Codman Neurosurgery был представлен на территории Российской Федерации и стран СНГ портфелем медицинских изделий для лечения гидроцефалии, ряда нейрохирургических заболеваний и хирургии черепа.

Вместе с тем Johnson & Johnson продолжит лечение ишемического и геморрагического инсульта. Ряд соответствующих технологий представлен в портфеле компании Cerenovus («Сереновус»), входящей в сектор медицинских изделий и оборудования компании Johnson & Johnson.

Сергей Рякин
pharmvestnik

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Сентябрь 6, 2019 | Просмотров: 50