Сервис Apteka.ru показал трехкратный рост за полгода В Санкт-Петербурге полноценное обезболивание получают немногим более 32% нуждающихся пациентов » Часть российского бизнеса Johnson&Johnson переходит под контроль Integra LifeSciences 28 октября бизнес Codman Neurosurgery компании Johnson&Johnson («Джонсон энд Джонсон») на территории России и стран СНГ будет официально передан представительству корпорации Integra LifeSciences Holding Corporation («Интегра лайфсайенсис корпорейшн»). В октябре 2017 года стороны объявили о заключении соответствующего соглашения на глобальном уровне, оценочная стоимость сделки составила $1.045 млрд. Бизнес Codman Neurosurgery был представлен на территории Российской Федерации и стран СНГ портфелем медицинских изделий для лечения гидроцефалии, ряда нейрохирургических заболеваний и хирургии черепа. Вместе с тем Johnson & Johnson продолжит лечение ишемического и геморрагического инсульта. Ряд соответствующих технологий представлен в портфеле компании Cerenovus («Сереновус»), входящей в сектор медицинских изделий и оборудования компании Johnson & Johnson. Сергей Рякин

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