Сервис Apteka.ru показал трехкратный рост за полгода

Аналитическая компания Data Insight подвела итоги 1-го полугодия 2019 г. на рынке электронной торговли. Сервис заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru вошел в тройку лидеров по динамике роста, наряду с Wildberries и Ozon.ru. Подробный отчет с характеристиками и трендами рынка размещен на сайте агентства.

По данным аналитиков, за первые 6 месяцев 2019 г. количество заказов на российском рынке e-commerce достигло 191 млн – это почти столько же, сколько за весь 2016 г. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. число заказов выросло на 44%. Специалисты Data Insight отмечают, что это рекордный динамический показатель за все время наблюдений.

Объем рынка в рублях составил 725 млрд руб., что на 26% больше, чем в 1-м полугодии 2018 г.

В то же время, размер среднего чека снизился на 13%. Аналитики связывают это с тем, что покупатели стали делать более мелкие покупки, но более часто.

Специалисты Data Insight обращают особое внимание на положительную динамику трех площадок.

«Темпы роста лидеров рынка, в первую очередь Wildberries, Ozon и Аптека.ру, увеличились в три раза. Их совокупный рост составил 107% к 1-му полугодию прошлого года против 37% для них же в 2016-2017 гг.», – отмечают аналитики.

Партнер Data Insight Федор Вирин объясняет рост показателей лидеров рынка изменением потребительского поведения:

«Несколько игроков вложили очень много денег в телевизионную рекламу, что привело в e-commerce новых покупателей (меньше) и покупателей с редким и негативным опытом (больше). Причем, привело не только к дававшим рекламу магазинам, но и вообще ко всем. А поскольку большая часть заказов пришлась на несколько крупнейших магазинов, и потребители получили хороший опыт и низкую цену, то это привело к их перетеканию в активную аудиторию. А перетекание всех в точки самовывоза (постоматы и ПВЗ) привело к тому, что ушел негативный опыт общения с курьерами. Эта стандартизация покупательского опыта – опыт не обязательно превосходный, но он сохраняется одинаковым (или улучшается) от заказа к заказу – приведет к дальнейшему увеличению темпов роста», – убежден эксперт.

Рыночные достижения сервиса Apteka.ru, в свою очередь, прокомментировал его руководитель Анатолий Тенцер:

«Apteka.ru всегда концентрировалась на предоставлении покупателям наиболее востребованных услуг: широкий ассортимент, низкая цена, более 15 тыс. точек, в которых можно получить заказ с соблюдением всех требований законодательства. Как правильно отметил Федор Вирин – важным трендом на рынке является уход от курьерской доставки в пользу широкой сети удобно расположенных ПВЗ, что позволяет обеспечить предсказуемый для клиента уровень сервиса. Все это вместе с существенными вложениями в продвижение дали результат в виде устойчивого роста и ведущей позиции на рынке. На сегодня Apteka.ru – единственный специализированный интернет-магазин, получающий заказы в количестве, соизмеримом с крупнейшими маркетплейсами», – отметил представитель компании.

Источник: АО НПК «Катрен»

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