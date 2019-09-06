Изменения в составе Совета директоров компании Boehringer Ingelheim

Фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм» (Boehringer Ingelheim) объявила об изменениях в составе Совета директоров.

Аллан Хиллгроув (Allan Hillgrove), член Совета директоров компании, ответственный за подразделение рецептурных препаратов и подразделение биотехнологий, после 37 лет успешной работы в компании в конце текущего года покинет Совет и выйдет на пенсию.

Карьера г-на Хиллгроува в «Берингер Ингельхайм» началась в Австралии в 1982 г. с работы торговым представителем подразделения ветеринарных препаратов. В 2013 г. акционеры назначили его на пост члена Совета директоров и доверили ему руководство подразделением рецептурных препаратов, а в 2018 г. – и подразделением биофармацевтических препаратов.

Акционеры компании приняли решение о назначении д-ра Карин Бруйон (Carine Brouillon) в качестве преемника г-на Хиллгроува в Совете директоров с 1 января 2020 г.

С момента начала работы в компании в 2018 г. Карин Бруйон руководила терапевтическими направлениями в рецептурном подразделении. У Карин академическое образование в области естественных наук и экономики, а также обширный международный опыт в сферах стратегии развития продуктов, маркетинга и коммерческой деятельности.

Источник: Берингер Ингельхайм

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