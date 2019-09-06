Маркировка лекарств: когда прозвучит «старт», учиться будет поздно

«Фармвестник» совместно с независимым экспертом по маркировке и ИТ-решениям Антоном Харитоновым начинает серию образовательных мероприятий под брендом «PROекции будущего» по поддержке производителей лекарственных препаратов в процессе внедрения маркировки. Первая конференция «Управление проектом внедрения системы маркировки» пройдет 12 сентября на территории ГК «Бионика».

Вы можете не верить в маркировку, но все-таки разумно обезопасить себя от штрафных санкций. Важно узнать, как и что нужно делать, как собрать команду и кого туда подключить, что с кого спросить – это разумная безопасность.

Нормативные акты о введении маркировки подписаны, и многие предприятия не теряют времени, чтобы не вылететь с рынка, если она все-таки случится.

Суть не в том, с какого именно числа выстрелит стартовый пистолет, а в том, чтобы уметь быстро и без потерь сделать внедрение. Когда прозвучит «старт», учиться будет поздно.

«Реальная и ощутимая выгода от обучающей конференции в том, что вы будете готовы и сможете применить этот практический опыт сразу, если потребуется. В любом случае, навык управления проектом изменений даст вам четкую технологию, чек-листы, контрольные точки и инструменты контроля внедрения в виде готовых схем», – говорят организаторы мероприятия.

Участникам конференции будет предоставлено все необходимое: знания, раздаточные материалы и роли в проекте.

Конференция поможет исключить лишние траты и лишние нервы. Дорогостоящая техника для маркировки приобретается один раз на 10—15 лет вперед. Поэтому лучше один раз вложиться в необходимые навыки маркировки и управления проектом, чтобы в дальнейшем не переплачивать.

Если вы еще не приступали к внедрению, имеет смысл получить всю необходимую последовательность действий у эксперта. Конференция отличается от «круглых столов» и теоретических знаний тем, что:

– разбирается конкретный пример внедрения маркировки по модели реального управления проектом;

– никаких абстрактных рассуждений: цифры, последовательность действий и необходимые навыки.

Конференция с Антоном Харитоновым построена как реальный разбор управления проектом «Маркировка» по практическим шагам. Именно в той последовательности, в которой можно внедрить маркировку с начала и до конца.

Определены три варианта пакетов участника:

— Пакет «Личное участие»: личное присутствие представителя компании в зале трансляции; возможность живого диалога между участниками в режиме мозгового штурма и обмена опытом; видеозапись сессии; доступ к документам, всем материалам конференции; тесты и чек-листы этапов проекта; шаблоны планов, подготовленные в процессе работы. Стоимость 62 тыс. руб.

— Онлайн пакет «Полный»: подключение одного сотрудника по сети Интернет с возможностью задавать вопросы через чат трансляции; видеозапись сессии; доступ к документам, всем материалам конференции; тесты и чек-листы этапов проекта; шаблоны планов, подготовленные в процессе работы. Стоимость 52 тыс. руб.

— Онлайн пакет «Базовый»: подключение одного сотрудника по сети Интернет; видеозапись сессии; доступ к документам, всем материалам конференции; тесты и чек-листы этапов проекта; шаблоны планов, подготовленные в процессе работы. Стоимость 45 тыс. руб.

Ответы на вопросы по стоимости и оплате можно получить у организаторов конференции: Юлия Иваненкова, директор по развитию ИД «Бионика Медиа», тeл.: + 7 (903) 677 31 56, 8 (495) 786 25 57 (доб. 233), е-mail: pro@pharmvestnik.ru

Регистрация участников

Время проведения: 12 сентября 2019 г. 10.00.

Место проведения: г. Москва, БЦ «Кругозор», ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,

ГК «Бионика».

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