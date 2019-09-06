Минздрав США выделит почти 2 млрд долларов для борьбы с опиоидным кризисом

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о выделении более 1,8 млрд долларов для борьбы с опиоидным кризисом путем расширения доступа к лечению и усовершенствования сбора соответствующих данных.

Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили выделят более 900 млн долларов для финансирования нового трехлетнего соглашения о сотрудничестве со штатами, территориями и районами в целях углубления понимания причин эпидемии передозировки опиоидами и расширения деятельности по профилактике и реагированию. Администрация по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическими заболеваниями выделит около 932 млн долларов всем 50 штатам в рамках грантовой программы реагирования на опиоидный кризис. В общей сложности на эти цели в ходе правления действующей администрации было выделено 9 млрд долларов.

«В нашей стране впервые зафиксировано сокращение уровня смертности от передозировки опиоидами за более чем два десятилетия, в том числе благодаря тому, что все больше американцев получают доступ к лечению от наркомании. В то же время мы еще далеки от победы. Мы продолжим реализацию стратегии ведомства и создадим фундамент системы здравоохранения, где каждый американец сможет получить доступ к психиатрической помощи, в которой он нуждается», — отметил представитель HHS Алекс Азар.

В рамках стратегии HHS по борьбе с опиоидным кризисом Центр по контролю и профилактике заболеваний стремится предотвращать злоупотребление опиоидами, передозировку и смерть пациентов. Анонсированное финансирование призвано помочь штатам и местным органам власти отслеживать данные о передозировке в целях спасения жизни жителей США. Финансирование в первый год действия соглашения получит 47 штатов, Вашингтон, округ Колумбия, 16 районов и две территории.

За последнее десятилетие ситуация с качеством данных о смертности в рамках опиоидного кризиса существенно улучшилась, главным образом, благодаря усовершенствованию системы отчетности, отмечает ведомство. Штаты могут предоставлять статистику без включения количества жертв опиоидного кризиса каждые две недели, данные о жертвах публикуются каждые шесть месяцев.

gmpnews