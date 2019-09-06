Вакцине против РСВ от Janssen присвоен статус «терапии прорыва» в США

Компания Janssen («Янссен») объявила о том, что FDA присвоило статус «терапии прорыва» ее экспериментальной вакцине для профилактики болезней нижних дыхательных путей, вызываемых респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у взрослых пациентов в возрасте 60 лет или старше, сообщает PharmaTimes.

Экспериментальная профилактическая вакцина в настоящее время проходит исследование IIb фазы для подтверждения концепции с целью изучения ее безопасности и эффективности у пациентов в возрасте от 65 лет.

По словам Йохана ван Хуфа, руководителя глобального направления вакцин и управляющего директора Janssen Vaccines & Prevention, отсутствие профилактических вакцин или эффективных противовирусных препаратов РСВ остается серьезной причиной заболеваний у популяций, находящихся в группе риска, в частности, людей старшего возраста. Он добавил, что присвоение статуса «терапии прорыва» является признанием «преобразующего потенциала экспериментальной вакцины против РСВ».

РСВ является источником широко распространенной, высококонтагиозной респираторной инфекции и основной причиной развития бронхита и пневмонии. Ежегодно он поражает более 64 млн человек во всем мире. Поскольку симптомы инфекции, вызванной РСВ, трудно отличить от симптомов гриппа или других респираторных заболеваний, многим пациентам, инфицированным РСВ, может быть поставлен неправильный диагноз.

Татьяна Кублицкая

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