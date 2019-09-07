Правительство опубликовало постановление о сокращении криптокода до 44 символов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа 2019 г. подписал постановление №1118, которое внесло изменения в постановление правительства РФ № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Поправке, в том числе касаются, длины кода криптозащиты.

«С 1 января 2020 г. вводится обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения. Подписанным постановлением в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения внесены изменения, которые позволят производителям лекарственных препаратов внедрить систему в установленные сроки», – говорится в сообщении кабинета министров.

Подписанным постановлением в Положение внесены изменения, которые, в частности, касаются создания электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, порядка выдачи кодов маркировки. Принятые решения не предусматривают изменения инфраструктуры и существующего функционала системы мониторинга.

Согласно поправкам, размер криптокода сокращен с 88 до 44 символов. У производителей еще были небольшие надежды, что код удастся сократить до 20-22 символов, либо совсем убрать.

Елена Калиновская

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