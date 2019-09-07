Разработан порядок назначения и оформления рецептов на незарегистрированные препараты

Минздрав России подготовил изменения в ведомственный приказ от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Обсуждение продлится до 20 сентября 2019 г.

Согласно представленной информации, внесение изменений в Порядок назначения лекарственных препаратов, позволит оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный ‎в РФ, при необходимости его индивидуального применения ‎по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации, или учреждения Российской академии медицинских наук, либо учреждения субъекта Российской Федерации, ‎в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения.

Кроме того, проектом Приказа увеличивается срок действия рецептов, оформленных на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и предназначенных для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, до 180 дней со дня оформления.

В целях обоснования увеличения количества назначенных наркотических ‎и психотропных лекарственных препаратов для обезболивания при острых ‎и хронических болевых синдромах Порядок назначения лекарственных препаратов дополняется нормой об учете клинических рекомендаций.

Предусмотренные проектом Приказа изменения в порядок оформления ‎и форму рецептурного бланка № 148-1/у-04(л), предназначенного для отпуска лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, позволят изготавливать рецептурный бланк формы № 148-1/у-04(л) ‎с помощью компьютерных технологий с нанесением штрих-кода и организовать автоматизированный учет таких рецептов в аптечных и медицинских организациях.

В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья проектом Приказа вносятся уточнения в пункт 25 Порядка назначения лекарственных препаратов ‎в части особенностей оформления рецептов для пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку надпись или отметка «По специальному назначению» производится в случае, когда курс лечения составляет более 30 дней.

Кроме того проектом Приказа вносятся изменения юридико-технического характера в приложение № 2 «Рекомендованные к использованию сокращения ‎при оформлении рецептов» к Порядку назначения лекарственных препаратов, которое в целях унификации удобства внесения при необходимости последующих изменений излагается в новой редакции с последовательной нумерацией ‎строк таблицы, содержащей рекомендованные к использованию сокращения.

gmpnews