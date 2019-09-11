Говорить о маркировке уже поздно – надо срочно делать

«Фармвестник» совместно с независимым экспертом по маркировке и ИТ- решениям Антоном Харитоновым начинает серию образовательных мероприятий под брендом «PROекции будущего» по поддержке производителей лекарственных препаратов в процессе внедрения маркировки. Первая конференция «Управление проектом внедрения системы маркировки» пройдет 12 сентября на территории ГК «Бионика».

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа 2019 г. подписал постановление № 1118, которое внесло изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Теперь все технические параметры для внедрения маркировки известны, в том числе длина кода криптозащиты – 44 знака.

«Маркировка начинается практически уже завтра, – отмечает Антон Харитонов. – Правила игры только что были зафиксированы на уровне Правительства РФ. Времени почти не осталось, сделать надо много, а инструкций, как и что делать правильно, никто не дает. Так уж случилось, что я поучаствовал в «заваривании» этой каши. И честно говоря, я чувствую свою ответственность в том, чтобы помочь участникам рынка ее «расхлебать» максимально эффективно в оставшееся время. Это практически единственное, что могло заставить меня потратить то время, которое я отвел себе на отдых после полуторагодового нон-стоп марафона в ЦРПТ, на подготовку и проведение практических семинаров для отрасли».

По его словам, конференция будет не про «поговорить» – на это уже нет времени, да и желающих обсудить эту тему на разных мероприятиях в ближайшие недели много. Конференция будет максимально реальная и практическая, ориентированная на успех проекта по маркировке.

«Надеюсь, что те полтора года, что вы общались со мной как с руководителем направления «Фарма» ЦРПТ, у вас была возможность убедиться – если просто поболтать, то это не ко мне. Ко мне – это много полезной информации, это мозговой штурм, это оптимальные решения в любой, самой сложной или неопределенной ситуации, это конкретные ответы», – говорит эксперт.

Этим он и предлагает заняться 12 сентября на площадке Группы компаний «Бионика». Форма – очно-заочная. Руководителю компании (тому, кого касается маркировка) лучше быть в зале. Это позволит задать реальный вопрос, а Антону Харитонову дать ответ, относящиеся к конкретной ситуации и конкретному уровню готовности предприятия.

«Тут нечего стесняться – в зале будут люди, у которых очень похожие вопросы и которым правильные ответы нужны не меньше, чем вам! Чем лучше мы с вами разберем реальные сложности – тем точнее на выходе получатся рекомендации и тем большей будет экономия вашего времени и денег!», – говорит он.

Кроме того, другие представители менеджмента – руководители направлений и пр. – могут подключиться онлайн. Проект, тем более такой комплексный, это всегда командная работа. В текущей ситуации постоянного дефицита времени и понимания очень важно, чтобы весь менеджмент, занимающийся внедрением, был «на одной волне».

В этом максимально «правильном» составе Антон Харитонов вместе с участниками:

рассмотрят много полезных инструментов – как измерительных, так и инструментов для воздействия на ситуацию;

продумают и составят верхнеуровневый план для успешного завершения проекта (независимо от того, на какой стадии внедрения он находится сейчас);

проработают план коммуникации между подразделениями (включая иностранные) и контроля подготовки производств (российских, зарубежных, контрактных);

исходя из этого, станут понятны реальные ожидания участников рынка и риски, которые будут проработаны.

«Большое количество полезной информации, практического взгляда и системного анализа, понимания ситуации, какова она сейчас и какой будет к концу декабря – я обеспечу. От вас требуется готовность воспринимать, если надо – обсуждать, критиковать… и внедрять», – отмечает Антон Харитонов.

Независимо от сроков и изменений – всегда лучше быть готовым, чем надеяться на авось. Даже если вдруг перенесут – все равно в итоге вам надо будет выполнить все те же самые действия. И лучше разобраться с этим сейчас, чем жить под угрозой потери доли рынка!

Регистрация участников

Время проведения: 12 сентября 2019 г. 10.00.

Место проведения: г. Москва, БЦ «Кругозор», ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, ГК «Бионика».

Контакты: Юлия Иваненкова, директор по развитию ИД «Бионика Медиа», тeл.: + 7 (903) 677 31 56, 8 (495) 786 25 57 (доб. 233), е-mail: pro@pharmvestnik.ru

Ждем вас на мероприятии!

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