Genentech и тайваньская JHL достигли соглашения в отношении украденной интеллектуальной собственности

Почти через год после внесения судебных исков против бывших сотрудников Genentech («Дженентек»), которых обвиняли в краже объектов коммерческой тайны в пользу тайваньского производителя дженериков JHL Biotech («Джей-Эйч-Эл Байотек»), компаниям удалось прийти к соглашению в отношении «ворованной» интеллектуальной собственности, сообщает портал Biospace.

Genentech и JHL Biotech подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому от тайваньской компании требуется прекратить разработки и уничтожить все клеточные линии и банки клеток, связанные с такими препаратами Genentech, как Pulmozyme, Rituxan, Herceptin и Avastin. Кроме того, от JHL Biotech потребовали не раскрывать конфиденциальную информацию, так или иначе принадлежащую Genentech. Genentech также получает право на проведение внезапных аудиторских проверок с целью обеспечить выполнение достигнутых соглашений.

Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Фото: biospace.com

Татьяна Кублицкая

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