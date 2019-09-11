Прокуратуре не удалось привлечь аптечный ГУП к ответственности по истечении законного срока

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Республики Удмуртия о привлечении ГУП УР «Фармация» к административной ответственности. Спор касался материалов, собранных прокуратурой и переданных в Минздрав для принятия решения. Отраслевое ведомство административное дело прекратило в связи с отсутствием в действиях ГУП события административного правонарушения. Тогда зампрокурора Устиновского района Ижевска успешно обжаловал отказ в суде первой инстанции, но по жалобе «Фармации» апелляционная инстанция это решение отменила.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что между ГКБ №6 Минздрава Удмуртии и ГУП УР «Фармация» заключен договор поставки препарата «Фентанил», входящего в список ЖНВЛП. Согласованная цена единицы поставляемой продукции составила 189,67 руб. При этом предельный размер оптовой надбавки на наркотические средства на территории республики составляет 55%. Значит, конечная цена должна быть 124,31 руб. Зампрокурора района пришел к выводу, что «Фармация» нарушила закон и должна понести ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (завышение регулируемых государством предельных цен). Было возбуждено дело и направлено для рассмотрения по подведомственности и по существу в Минздрав УР. Не найдя в действиях учрежденного им предприятия нарушений, ведомство дело закрыло. Но прокуратура обжаловала в суде отказ замминистра привлечь фирму к ответственности.

В июне этого года Арбитражный суд Республики Удмуртия вынес решение: поскольку приобретение лекарств медицинским учреждением предполагает использование их не для личных целей, а для обеспечения его деятельности, в этом случае реализация не может считаться розничной торговлей. Стало быть, применение двойной наценки является нарушением, и Минздрав должен был привлечь предприятие к административной ответственности. Выходит, его отказ незаконен.

Однако суд апелляционной инстанции, куда ГУП УР «Фармация» обратилось с жалобой, признав, что Арбитражный суд Республики Удмуртия сделал легитимные выводы по сути спора, обратил внимание на то, что срок привлечения к административной ответственности по указанной выше статье КоАП составляет один год. И к моменту, когда дело дошло до суда, он уже пять месяцев, как истек. Только на этом основании возможность отмены постановления Министерства здравоохранения о прекращении производства по делу была утрачена.

Екатерина Погонцева

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