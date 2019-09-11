Novo Nordisk выведет на рынок США биосимиляр инсулина NovoLog с большой скидкой

Датская компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») последовала примеру других крупнейших производителей препаратов инсулина – Eli Lilly («Эли Лилли») и Sanofi («Санофи») – и также предприняла шаги по снижению цен в сегменте лечения диабета; 6 сентября Novo объявила о готовности предложить на рынке США зарегистрированные дженерики собственного бренда NovoLog по цене на 50% ниже, сообщает FiercePharma.

Кроме того, Novo введет программу платежных карт номиналом 99 долл., с помощью которых пациенты с диабетом, независимо от их страхового статуса, смогут купить 3 флакона или 2 упаковки инжекторов FlexPen и FlexTouch с любой комбинацией аналогов инсулина по себестоимости, т.е. за 99 долл. Этого достаточно, чтобы удовлетворить месячные потребности большинства пациентов с диабетом в препаратах инсулина.

По информации Novo Nordisk, обе программы будут официально запущены в январе 2020 г.

Ранее Sanofi, Lilly и Novo подвергались серьезной критике со стороны правительства США в связи с повышением цен на препараты инсулина. Производителям удалось отчасти переложить вину на организации, управляющие фармацевтическими пособиями.

Татьяна Кублицкая

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