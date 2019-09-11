Евгений Нифантьев, по предварительным данным, не прошел в Мосгордуму

Собственник компании «Неофарм» Евгений Нифантьев не проходит в Мосгордуму. Таковы предварительные результаты, объявленные Центризбиркомом.

Евгений Нифантьев баллотировался по одномандатному округу Москвы №11 как независимый кандидат. Соперниками владельца аптек были Александр Лучин («Справедливая Россия»), Николай Зубрилин (КПРФ) и Евгений Рыбин (ЛДПР).

Предварительные итоги голосования показывают, что на первое место вышел коммунист Николай Зубрилин. Он набрал 15 775 голосов. Евгений Нифантьев на втором месте с 12 167 голосами.

Явка на выборах в Мосгордуму в среднем по городу составила 21,45%. Кандидаты от системной оппозиции в столичном парламенте займут 20 из 45 кресел. Согласно подсчету 99,5% голосов, коммунисты выиграли у конкурентов в 14 округах, члены партии «Яблоко» и «Справедливая Россия» получат по три мандата. Остальные 25 мест займут самовыдвиженцы.

Пять лет назад явка была более 21%. Тогда представители «Единой России» и провластного объединения «Моя Москва» получили большинство в Мосгордуме – 38 мест.

Елена Калиновская

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