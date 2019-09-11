Завершаются доклинические исследования нового российского анальгетика

Специалисты НПЦ «Пробиотек» завершают доклинические исследования инновационного ненаркотического анальгетика «Анодинол®», предназначенного для купирования умеренной или умеренно сильной боли.

«Разработка ненаркотических анальгетиков в качестве альтернативы опиатам – актуальное направление фармацевтики. Так, результаты исследования GPI 2017 (Global Pain Index) показывают, что тот или иной вид боли в России испытывали 95% опрошенных, а только от головной боли в нашей стране еженедельно страдают более 20% опрошенных людей. Отсутствие эффективного обезболивания существенно ухудшает качество жизни 60% респондентов», – говорит Владимир Писарев, генеральный директор ГК «Пробиотек».

«Анодинол®» – новый анальгетик российского производства в виде назальных капель. Действующим веществом препарата является синтетический пептид, который на клеточном уровне приводит к нарушению циркуляции болевых рецепторов и, как следствие, к анальгетическому эффекту.

Исследования проводились в современном виварии «Пробиотек», сертифицированном по GLP. По результатам «Формалинового теста» и «Теста ущемления основания хвоста по методу Гаффнера» препарат показал высокую анальгетическую активность.

В каждом из экспериментов участвовали 4 группы по 8 аутбредных крыс-самцов:

Контрольная группа, которой вводили физиологический раствор интраназально;

2 группы, получавшие исследуемый препарат (в предполагаемой терапевтической и 5-кратной терапевтической дозах);

Группа, получавшая препарат сравнения (НПВП в форме назального спрея).

При проведении «Формалинового теста» исследуемый препарат показал более высокую эффективность в сравнении с НПВП. При этом установлен его дозозависимый эффект на интенсивность болевых реакций у крыс.

В исследовании анальгетического действия на модели механической соматической боли выявлено уменьшение интенсивности болевых реакций в 2 раза в группах, получавших исследуемый препарат, по сравнению с группой НПВП.

Исследования токсичности, иммунотоксичности, аллергенности и аддиктивного потенциала препарата продолжаются.

Окончание исследований и формирование результатов запланировано на конец сентября 2019 г.

Источник: ГК «Пробиотек»

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