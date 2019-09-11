Экс-президент «Новартис» стал топ-менеджером ГК «Мать и Дитя»

Вадим Власов, возглавлявший ГК «Новартис» в России с 2010-го по август 2019 года, вышел на работу в «Мать и Дитя». Он занял позицию заместителя генерального директора по развитию группы.

В сообщении ГК «Мать и Дитя» также говорится, что из совета директоров вышла Любовь Маляревская.

Вадим Власов окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик», проходил программы повышения квалификации в Лондонской и Гарвардской школах бизнеса. С 2003-го по 2010 год работал в должности главы EADS/Airbus в России. Возглавлял представительства «Сименс Медикал Солюшнз», «Акусон Корпорейшн» в России и СНГ, работал в аппарате первого заместителя Министра обороны РФ.

С сентября 2010-го по август 2019 года был президентом группы компаний «Новартис» в России. На посту президента «Новартис» Вадима Власова сменила генеральный менеджер департамента онкопрепаратов компании Наталья Колерова.

ГК «Мать и дитя» объединяет 40 медцентров – 6 стационаров и 34 амбулаторные клиники в 22 регионах России. Общее количество амбулаторных посещений в 2018 году составило 1,6 млн, увеличившись на 6%, а количество родов увеличилось на 7% и составило 7,3 тысячи. В рейтинге «ТОП100 частных многопрофильных клиник России» Аналитического центра Vademecum, сформированного по выручке за 2017 год, ГК «Мать и дитя» занимала первое место. По итогам 2018 года группа продемонстрировала рост выручки на 9%, достигнув 14,9 млрд рублей.

За январь – июнь 2019 года группе удалось нарастить темп роста выручки, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, и увеличить ее на 10% – до 7,9 млрд рублей. Драйвером роста стали услуги многопрофильных стационаров сети. Два амбулаторных центра – в Самаре и Уфе – группе пришлось закрыть «с целью оптимизации затрат».

Источник: ГК «Мать и Дитя»

Фото: zdravmedinfo.com

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