Университет Джона Хопкинса собрал $17 млн на изучение психоделиков

Университет Джона Хопкинса (Балтимор, США) открыл Центр изучения психоделиков в качестве средства для лечения неврологических заболеваний. В отсутствие госфинансирования подобных исследований операционные расходы центра в течение первых пяти лет будут покрываться за счет привлечения частных инвестиций – от Фонда Стивена и Александры Коэн и четырех благотворителей, уже собравших $17 млн.

Психоделики – класс соединений, вызывающих изменение сознания. «Создание центра отражает новую эру исследований в области терапии и психики благодаря изучению этого уникального и замечательного класса фармакологических соединений», – заявил директор отделения психиатрии Университета Джона Хопкинса Роланд Гриффитс.

В Университете Хопкинса большая часть предыдущих работы с психоделиками была связана с псилоцибином, химическим веществом, которое содержится в некоторых грибах. Дальнейшие исследования позволят определить эффективность его в качестве новой терапии опиоидной зависимости, болезни Альцгеймера, посттравматического стрессового расстройства, синдрома болезни Лайма, нервной анорексии и употребления алкоголя у людей с депрессией, трудно поддающейся лечению.

Исследователи надеются создать лекарственные препараты с учетом индивидуальных потребностей отдельных пациентов.

Источник: HJU

Фото: hub.jhu.edu

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