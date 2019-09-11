ФАС: предложение Минздрава ввести «двойное лицензирование» противоречит Конституции РФ

ФАС России не поддерживает инициативу Минздрава о «двойном лицензировании» медицинской деятельности частных операторов. Это административный барьер, противоречащий Конституции РФ и президентскому указу «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», который неминуемо приведет к сокращению частных проектов и снижению доступности медпомощи.

«Минздрав России​ фактически предлагает ввести новый административный барьер в виде выдачи разрешения на создание и размещение частной медицинской организации в определенном месте.​ По мнению ФАС России, такой механизм​ противоречит Конституции Российской Федерации, 41-я статья которой гарантирует развитие государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения без каких-либо изъятий, а также указу Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», – ответили Vademecum в ФАС России.

Указ, на который ссылаются в службе, определяет запрет на «введение и (или) сохранение ограничений, создающих дискриминационные условия в отношении отдельных видов экономической деятельности», а также на «необоснованное вмешательство в свободное функционирование товарных рынков», включая издание актов, устраняющих конкуренцию.

В ФАС России отмечают, что попытки законодательно ввести «территориальное планирование» при создании частных медицинских проектов​ ​приведут «к неминуемому сокращению количества частных медицинских организаций, ограничению конкуренции и, как следствие, к снижению доступности медицинской помощи для граждан».

При этом служба выступает за «территориальное планирование» размещения государственных и муниципальных медицинских организаций. Эта мера необходима для обеспечения госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила наделить региональные власти полномочиями согласовывать действия операторов рынка, желающих открыть новую точку или освоить дополнительный профиль медпомощи, «в зависимости от реальных потребностей населения».

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2019 года определить, как может быть реализована эта регуляторная инициатива.

Представители частных клиник уже высказались против такого нововведения. Поделитесь своим мнением на эту тему, пройдя опрос Vademecum.

Фото: kremlin.ru

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