Worldwide Flight Services открыла новый фармацевтический центр в Копенгагене

Компания Worldwide Flight Services (WFS) объявила об открытии современного фармацевтического центра в аэропорту Копенгагена. Об этом сообщается на официальном сайте WFS.

«Открытие центра свидетельствует о том, что WFS играет важную роль при достижении одной из приоритетных целей авиаузла Копенгагена – реализации стратегии в области грузовых перевозок Grow Pharma. WFS обладает серьезным опытом в области обработки фармацевтических поставок, при этом она сможет продолжить использовать знания, полученные в рамках работы собственной глобальной сети. С открытием нового объекта WFS установила новый стандарт при обработке фармацевтической продукции и сделала возможным применение передовых методов обработки фармацевтической и биомедицинской продукции в будущем», — заявил Мортен Т. Мортенсен, директор аэропорта Копенгагена по продажам авиабилетов и развитию маршрутов.

Новый фармацевтический центр площадью 1500 квадратных метров обеспечивает непрерывную обработку фармацевтической продукции с контролируемой температурой на уровне 2-8 °C, включая приемку, разгрузку, предварительное хранение, хранение сыпучих грузов и предварительно собранных поддонов, с возможностью обработки до 300 поддонов евро-стандарта. Центр позволит удовлетворить растущий спрос на фармацевтические препараты, требующие температурного диапазона в 15-25°С.

«Мы видим в Копенгагене значительный потенциал, а потому инвестируем значительные средства в поиск и предоставление решений, в которых нуждаются наши клиенты для развития бизнеса. Большое внимание мы уделяем фармацевтике, потому как в Дании и Швеции находятся важные фармацевтические производственные площадки, при этом Копенгаген является естественным хабом для перевозки и обработки данной продукци. Мы также надеемся, что поставщики смогут убедиться в том, что WFS предлагает локальное, высококачественное и экономичное решение, что будет способствовать и дальнейшему развитию авиаузла», — заявил региональный директор WFS Дэн Паркер.

Отметим, что открытие фармацевтического центра в аэропорту Копенгагена произошло в тот же месяц, когда свою работу начал аналогичный объект WFS в Париже, который обошелся компании в 10 млн евро. В сентябре WFS также расширила зону обработки грузов в Копенгагене до 13 900 квадратных метров и запустила в строй грузовой центр площадью 4700 квадратных метров.

gmpnews