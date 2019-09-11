Sumitomo Dainippon приобретет доли в биофармацевтических компаниях на $3 млрд

Японская компания Sumitomo Dainippon Pharma сообщила о покупке доли Roivant Sciences в ее пяти дочерних биофармацевтических компаниях на сумму 3 млрд долларов. Roivant Sciences известна тем, что занимается поиском новых и забытых лекарств и открывает дочерние организации для их распространения.

В рамках сделки Sumitomo Dainippon Pharma получит возможность приобрести еще шесть компаний, созданных Roivant. Кроме того, японская фирма приобретет более 10% акций самой Roivant. Sumitomo Dainippon Pharma также получит доступ к технологическим платформам Roivant – DrugOme и Digital Innovation. DrugOme призван помочь ускорить приобретение линеек препаратов, в то время как Digital Innovation использует технологии для совершенствования бизнес-процессов.

До реализации транзакции компании заключили необязательный меморандум о взаимопонимании с целью создания альянса Sumitomo Dainippon-Roivant Alliance, владельцем которого будет японская компания. Окончательное соглашение по сделке ожидается к концу следующего месяца.

Основатель и генеральный директор Roivant Вивек Рамасвами в этой связи заявил:

«Опыт Sumitomo Dainippon в сфере коммерциализации продукции в сочетании с поддержкой наших высокотехнологичных компаний и платформы Roivant повысит ценность портфеля продуктов, включенных в этот альянс. Мы рассматриваем это партнерство как серьезную проверку платформы Roivant, и продолжим заниматься созданием новых инновационных предприятий и в будущем».

gmpnews