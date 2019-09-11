Томские ученые создают новые соединения лития для лечения психических заболеваний

Ученые Института психического здоровья (НИИ ПЗ) Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук создают новые соединения лития, способные помочь в лечении депрессии и биполярного расстройства.

Антиманиакальное действие солей лития было обнаружено еще в 1949 году. На основе этих соединений был разработан первый препарат из класса нормотимиков (стабилизаторов настроения), эффективных не только при мании, но и при депрессии. При назначении препаратов лития необходимо постоянно контролировать его содержание в крови пациента и учитывать возможность возникновения вредных побочных эффектов, однако положительные изменения при такой терапии превосходят недостатки. Поэтому, например, больные биполярным расстройством, как правило, принимают препараты лития всю жизнь.

«Чаще всего в психофармакологии используется карбонат лития, где карбонат-анион служит только для доставки основного вещества (ионов лития). Мы решили заменить этот нейтральный компонент на анионы органических кислот, участвующих в метаболических процессах клетки, чтобы это был не просто балласт, а полезный элемент», — объясняет научный сотрудник НИИ ПЗ Иннокентий Лосенков.

По просьбе ученых химики Томского политехнического университета синтезировали для экспериментов следующие соли лития: пируват (соль пировиноградной кислоты), сукцинат (соль янтарной кислоты) и фумарат (соль фумаровой кислоты). Это биологически активные соединения, являющиеся важными компонентами, так называемого, цикла Кребса (цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной кислоты) – цикла биохимических реакций превращения органических кислот в клетке, являющегося важным элементом клеточной биоэнергетики.

В настоящее время показано, что как при депрессии, так и при биполярном расстройстве, патологий, в лечении которых используется литий, в частности его карбонатная соль, наблюдается активация процессов окислительного стресса. Одной из возможных причин этого могут являться нарушения в цикле Кребса. По нашей гипотезе, проблему окислительного стресса помогла бы решить нормализация концентрации одной из органических кислот-участников этого цикла.

«Сначала мы запускали в клетках мощный процесс окисления, а затем добавляли разные соли лития. Карбонат, сукцинат и фумарат не дали никакого эффекта, зато пируват уменьшал гибель клеток в два-три раза и снижал содержание клеток с активными формами кислорода, т.е., ингибировал окислительный стресс — рассказывает Иннокентий Лосенков. — Мы предполагаем, что при окислительном стрессе снижается концентрация пирувата, что еще больше усиливает окисление. Если клетке дать запас пирувата, то стресс будет стабилизирован, как следствие — выживет больше клеток».

На первом этапе ученые брали для исследований клетки крови (лейкоциты) здоровых людей, а также больных алкоголизмом, которому часто сопутствуют депрессия и другие заболевания. Дальше они будут смотреть клетки пациентов с депрессией и биполярным расстройством, и оценивать воздействие на них не только анионов, но и самого лития.

«Мы хотим посмотреть, как наши соли будут работать в культуре клеток нейронального происхождения, — уточняет Иннокентий Лосенков. — Лейкоциты являются лишь моделью нейрона, имеющей свои недостатки. Однако позволяющей исследовать живые клетки пациента. Особенно ввиду того, что получить живые нервные клетки головного мозга для фундаментальных исследований практически невозможно».

В 2017 году исследование ученых НИИ ПЗ поддержано грантом Российского научного фонда.

Фото: Tomsk.ru

inotomsk