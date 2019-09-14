«Герофарм» почти на четверть снизит цену инсулина гларгина на российском рынке

ГЕРОФАРМ зарегистрирует самую низкую предельную отпускную цену инсулина гларгин на российском рынке – 2428,69 рублей за упаковку препарата РинГлар® (100 Ед/1 мл) в одноразовых шприц-ручках РинАстра® II объемом 3 мл. Это позволит увеличить доступность для российских пациентов лекарственного средства, эффективность и безопасность которого доказана в ходе клинических исследований. По оценкам компании, прямая экономия государственного бюджета может составить более 584 млн рублей в год.

В текущий момент цена самого продаваемого аналога инсулина находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе России. Сразу после получения официального документа о регистрации цены, ГЕРОФАРМ начнет принимать участие в государственных торгах. Стоит отметить, что регистрируемая цена РинГлар® на 24% ниже, чем у оригинального препарата (Лантус®, 100 Ед/1 мл) производства компании Sanofi.

Лантус® впервые появился на российском рынке в 2009 году, и до 2019 года Sanofi оставалась фактически единственным производителем этого препарата в стране. Предельная отпускная цена на него была зарегистрирована в 2013 году, после чего несколько раз изменялась, увеличившись более, чем на 13% за последние 7 лет.

При этом, средневзвешенная рыночная оптовая цена инсулина гларгин (100 Ед/1 мл) по итогам 1 полугодия 2019 года составила 3 423 рубля.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:

«Сегодня в России есть фармацевтические компании, которые способны обеспечить пациентов лекарственными средствами, не уступающими по эффективности и безопасности иностранным оригинальным препаратам, но по более доступной цене. При этом, с каждым годом отечественных лекарственных средств, соответствующих высоким стандартами разработки и характеризующихся современными подходами к проведению клинических исследований, становится все больше. И это – иллюстрация ответственного отношения компаний к своим пациентам и заботы о них. Регистрация самой низкой предельной отпускной цены на инсулин гларгин ГЕРОФАРМ при сохранении высокого уровня надежности препарата – хороший тому пример».

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:

«На протяжении последних лет российская фармацевтика укрепляет позиции. Формирование и накопление компетенций в области биоинженерных продуктов способствует не только развитию отдельной отрасли, но и государства в целом».

Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

«Для обеспечения лекарственной безопасности страны именно российские компании должны быть лидерами в области производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе, инсулина. Но лидерство на рынке – это не только обладание передовыми технологиями и современными производственными мощностями. Это, в первую очередь, забота о пациентах. В нашем случае – это возможность обеспечить их качественным и надежным препаратом с доказанными эффективностью и безопасностью по доступной цене. И мы рады, что благодаря передовым технологиям можем предложить лучшую цену инсулина гларгин на рынке».

Инсулин гларгин – базальный аналог инсулина человека длительного действия, который поддерживает нормальную физиологическую концентрацию фонового инсулина. Является самым широко используемым аналогом базального инсулина и эталонным препаратом сравнения для всех базальных инсулинов.

Гларгин является одним из самых продаваемых лекарственных средств в мире и обладает значительным экспортным потенциалом. По внутренним оценкам компании, объем его совокупных продаж в мире превышает 12 млрд долларов.

По итогам 1 полугодия 2019 года, гларгин занимает существенную долю на российском рынке инсулинов – 31,8% в денежном выражении и 14,6% в упаковках. В рамках данного международного наименования на рынке представлены два препарата – с концентрацией 100 Ед/1 мл и 300 Ед/1 мл. Инсулин гларгин используют более 209 тысяч пациентов.

По материалам пресс-службы компании ГЕРОФАРМ

gmpnews