Экспериментальный препарат для лечения БА от Neurotrope «провалил» КИ II фазы «Герофарм» почти на четверть снизит цену инсулина гларгина на российском рынке » Минздрав приостановил применение еще 4 препаратов Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о приостановлении применения препаратов «Артрозилен», «Эспа-Липон», «Цефепим» и «Вакцина против краснухи живая аттенуированная». Соответствующие приказы министерства опубликованы 6 сентября в Государственном реестре лекарственных средств. Перечень ЛС, применение которых приостановлено Наименование ЛС Наименование производственной площадки Номер регистрационного удостоверения «Артрозилен, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 80 мг/мл» «Абиоген Фрма С.п.А», Италия П N010596/03 от 10.06.2010 «Эспа-Липон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл» «Зигфрид Хамельн ГмбХ», Германия П N012834/02 от 30.07.2007 «Цефепим, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, 2 г» «Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед», Индия ЛП-004079 от 16.01.2017 «Вакцина против краснухи живая аттенуированная, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения» «Серум Инститьют оф Индия Лтд», Индия П N015218/01 от 25.11.2009 Причиной для такого решения служат информационные письма Министерства промышленности и торговли о несоответствии производителя лекарственных препаратов требованиям правил надлежащей производственной практики или лицензионным требованиям. Применение этих ЛС приостанавливается до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие сведения о возможности возобновления применения. katrenstyle