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Минздрав приостановил применение еще 4 препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о приостановлении применения препаратов «Артрозилен», «Эспа-Липон», «Цефепим» и «Вакцина против краснухи живая аттенуированная». Соответствующие приказы министерства опубликованы 6 сентября в Государственном реестре лекарственных средств.

Перечень ЛС, применение которых приостановлено

Наименование ЛС Наименование производственной площадки Номер регистрационного удостоверения
«Артрозилен, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 80 мг/мл» «Абиоген Фрма С.п.А», Италия П N010596/03 от 10.06.2010
«Эспа-Липон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл» «Зигфрид Хамельн ГмбХ», Германия П N012834/02 от 30.07.2007
«Цефепим, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, 2 г» «Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед», Индия ЛП-004079 от 16.01.2017
«Вакцина против краснухи живая аттенуированная, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения» «Серум Инститьют оф Индия Лтд», Индия П N015218/01 от 25.11.2009

Причиной для такого решения служат информационные письма Министерства промышленности и торговли о несоответствии производителя лекарственных препаратов требованиям правил надлежащей производственной практики или лицензионным требованиям.

Применение этих ЛС приостанавливается до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие сведения о возможности возобновления применения.

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Сентябрь 9, 2019 | Просмотров: 257