Минздрав приостановил применение еще 4 препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о приостановлении применения препаратов «Артрозилен», «Эспа-Липон», «Цефепим» и «Вакцина против краснухи живая аттенуированная». Соответствующие приказы министерства опубликованы 6 сентября в Государственном реестре лекарственных средств.
Перечень ЛС, применение которых приостановлено
|Наименование ЛС
|Наименование производственной площадки
|Номер регистрационного удостоверения
|«Артрозилен, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 80 мг/мл»
|«Абиоген Фрма С.п.А», Италия
|П N010596/03 от 10.06.2010
|«Эспа-Липон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл»
|«Зигфрид Хамельн ГмбХ», Германия
|П N012834/02 от 30.07.2007
|«Цефепим, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, 2 г»
|«Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед», Индия
|ЛП-004079 от 16.01.2017
|«Вакцина против краснухи живая аттенуированная, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения»
|«Серум Инститьют оф Индия Лтд», Индия
|П N015218/01 от 25.11.2009
Причиной для такого решения служат информационные письма Министерства промышленности и торговли о несоответствии производителя лекарственных препаратов требованиям правил надлежащей производственной практики или лицензионным требованиям.
Применение этих ЛС приостанавливается до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие сведения о возможности возобновления применения.