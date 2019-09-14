Экспериментальный препарат для лечения БА от Neurotrope «провалил» КИ II фазы

Американская компания Neurotrope («Нейротроп») объявила о том, что в клиническом исследовании (КИ) II фазы ее препарат Bryostatin-1 не показал статистически значимых результатов применительно к первичной конечной точке (изменение по сравнению с исходным уровнем к 13-й неделе по шкале оценки когнитивных функций при тяжелой деменции (SIB)) у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) в умеренной и тяжелой форме, сообщает портал Biospace.

Иными словами, еще один экспериментальный препарат для лечения БА стал частью истории.

В рандомизированном КИ II фазы субъекты получали по 20 мкг препарата Bryostatin-1 или плацебо (по семь доз каждого) в течение 12 недель.

К 13-й неделе средний прирост общего показателя по шкале SIB составил 1,3 пункта в когорте субъектов, получавших Bryostatin-1, и 2,1 пункта в группе плацебо. Изменение расценили как статистически незначимое.

Татьяна Кублицкая

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