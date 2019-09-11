Queisser Pharma LLC с помощью Navicon внедрил корпоративное хранилище данных и BI-инструментарий

Системный интегратор и разработчик Navicon построил в российском подразделении международной фармкомпании «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» хранилище данных.

Для этого он внедрил комплексное аналитическое решение для управления вторичными продажами и взаимоотношениями с партнерами.

В основу ИТ-экосистемы легли собственные разработки интегратора на базе технологий глобального вендора Microsoft – Navicon Pharma TDC и Pharma BI. Автоматизация задач отделов маркетинга и продаж позволит сотрудникам фармпроизводителя ускорить процессы сбора и обработки отчетов по вторичным продажам и складским остаткам.

«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» – международное химико-фармацевтическое предприятие. Компания является одним из ведущих фармпроизводителей Германии и поставляет свою продукцию более чем в 50 стран. С 1996 г. компания представлена в России. Для эффективного управления отношениями с партнерами – 40 дистрибьюторами и 80 аптечными сетями – в условиях высококонкурентного отечественного фармрынка российскому подразделению компании – ООО «Квайссер Фарма» потребовался ИТ-инструмент, который помог бы формировать аналитические отчеты и обрабатывать входящие отчеты по вторичным продажам в автоматическом режиме. Ранее сотрудники компании ООО «Квайссер Фарма» подготавливали их в ручном режиме – эта работа требовала крупных трудозатрат и повышала вероятность неправильного планирования логистических и производственных процессов.

Чтобы сократить трудозатраты на сбор, хранение и разбор отчетов от дистрибьюторов и аптечных сетей, повысить качество корпоративной аналитики и упростить составление прогнозов, системный интегратор Navicon внедрил в компании два решения – Navicon Pharma TDC и Navicon Pharma BI. Они разработаны на базе технологий Microsoft и адаптированы к потребностям участников фармрынка.

С помощью Navicon Pharma TDC сотрудникам фармкомпании удалось отказаться от ручного режима работы с отчетами по остаткам и вторичным продажам и аналитическими отчетами. Решение автоматизировало сбор, хранение и разбор отчетов о продажах от дистрибьюторов и аптечных сетей с детализацией до точки. Также была автоматизирована работа с отчетами по остаткам от 12 дистрибьюторов с детализацией до конкретного филиала или склада. Сотрудники отдела маркетинга могут использовать полученные данные для детального анализа сбыта.

Кроме того, вся информация о работе с партнерами, полученная с помощью инструментов Navicon Pharma TDC, также легла в основу корпоративного хранилища ООО «Квайссер Фарма». В результате компания получила крупную и максимально полную базу данных, которая содержит информацию о первичных и вторичных продажах, планах продаж, маркетинговых исследованиях рынка от аналитических агентств IQVIA и DSM, а также об остатках продукции на складах как самой фармкомпании, так и дистрибьюторов. Благодаря внедрению Navicon Pharma BI сотрудники фармпроизводителя могут использовать содержимое хранилища для аналитической работы и принятия управленческих решений.

При этом корпоративные отчеты в Power BI и Excel регулярно обновляются в автоматическом режиме. На основе ролевой модели обеспечен оперативный доступ разных категорий сотрудников (топ-менеджеры, руководители отделов, региональные менеджеры и представители) ко всем необходимым данным, а часть отчетов доступна для партнеров.

Система постоянно совершенствуется: к ней подключаются новые источники данных, специалисты Navicon предлагают решения по ее развитию и масштабированию.

«Руководство нашей компании всегда уделяло большое внимание развитию бизнеса и эффективному взаимодействию с партнерами. Современный этап развития «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» в России и СНГ потребовал новых инструментов поддержки бизнеса. По инициативе генерального директора ООО «Квайссер Фарма» Алексея Михайлова и директора по развитию бизнеса «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» в странах СНГ Дмитрия Мариановского был задействован целый арсенал цифровых технологий – Event Apps, Knowledge Management, Data Warehouse, Business Intelligence, Agent-Based Modeling and Simulation.

Часть инструментов была развернута собственными силами, часть – при помощи партнеров, часть – ждет реализации в ближайшее время. Аналитические инструменты, развернутые и настроенные специалистами Navicon, позволяют исследовать данные о взаимодействиях с дистрибьюторами и аптечными сетями с разных точек зрения, находить между ними взаимосвязи, получать новые представления и идеи, необходимые для дальнейшего роста и развития бизнеса», – комментирует Сергей Рытиков, руководитель отдела информационной поддержки ООО «Квайссер Фарма».

«»Бесшовная» интеграция двух наших продуктов в бизнес-процессы «Квайссер Фарма» является первым этапом автоматизации бизнеса на базе стека Navicon Pharma Sales 360. Сейчас мы продолжаем работу над проектом. В результате внедрение продуктов из стека Navicon Pharma Sales 360 позволит создать в компании комплексную аналитическую «экосистему», которая обеспечит непрерывную координацию и прозрачность работы внутренних отделов фармкомпании, а также всех взаимодействий с дистрибьюторами, аптечными сетями и потребителями», – отмечает Максим Озеров, директор проектов в компании Navicon.

Источник: Navicon

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