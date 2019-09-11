Novo Nordisk выпустит в США дешевую версию инсулина аспарт

Датская Novo Nordisk объявила о планах по выводу на американский рынок дженерика своего инсулина аспарт и намерении продавать его на 50% дешевле оригинала. Ранее такие же меры в отношении своих продуктов предприняли другие производители аналоговых инсулинов.

Novo Nordisk в январе 2020 года предложит непатентованную версию своего наиболее востребованного препарата Новолог (в Канаде, как и в РФ – НовоРапид), которым в США пользуются около миллиона пациентов, со скидкой в 50% от текущей прейскурантной цены, говорится в сообщении компании. Стоимость одного флакона дженерика составит $144,7.

Также Novo Nordisk запустит в США программу дисконтных карт, позволяющих купить за $99 три флакона или две упаковки предзаполненных шприц-ручек небрендированного дженерика – этот запас покрывает месячную потребность пациента в препарате.

В марте 2019 года Eli Lilly анонсировала выход аналога своего препарата Хумалог, который также предлагается по цене в два раза дешевле оригинальной версии. Препарат получил название Insulin Lispro, стоимость одного флакона такого препарата составляет $137,35.

В апреле французская Sanofi снизила цены на свои инсулиновые препараты для всех американских пациентов, которые теперь могут получать до десяти упаковок инсулиновых шприц-ручек и/или 10-миллилитровых флаконов инсулина в месяц за $99.

В России у Novo Nordisk есть завод по производству инсулинов в Калужской области, в его организацию вложено более 8 млрд рублей. По итогам 2017 года Novo Nordisk заняла 35-процентную долю рынка инсулинов, закупаемых по региональным противодиабетическим программам.

Президент США Дональд Трамп назвал проблему высоких цен на лекарства одной из самых масштабных для страны. После его заявления о борьбе с высокой стоимостью лекарств совокупная капитализация крупнейших фармацевтических компаний мира за 20 минут рухнула в общей сложности на $24,6 млрд. В 2017 году на встрече с главами ряда фармгигантов призвал их нарастить производство препаратов в стране и снизить цены на лекарства.

Источник: Novo Nordisk

Фото: justjenniferd.blogspot.com

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