«Биокад» готовит лонч конкурента Опдиво и Китруды

Компания «Биокад» подала на регистрацию иммуноонкопрепарат Фортека (пролголимаб), в разработку которого за последние шесть лет вложила более 700 млн рублей. Сейчас этот класс противоопухолевых лекарственных средств представлен в России Опдиво от BMS, Китрудой от MSD, а также Тецентриком от Roche.

Фортека является ингибитором PD1 – той же «мишени», на которую нацелены Опдиво (ниволумаб) и Китруда (пембролизумаб). Совокупный объем лекарственного госзаказа только по двум этим МНН, занявшим третью и четвертую строчки рейтинга Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов, закупленных регионами в первой половине 2019 года», составил почти 7 млрд рублей.

«Биокад» разрабатывал Фортеку с 2013 года, потратив на этот проект 737,2 млн рублей из собственных средств, сообщили Vademecum в компании.

В настоящий момент препарат успешно прошел КИ на 126 пациентах с нерезектабельной меланомой, испытания по другим показаниям еще идут.

Клинические рекомендации (КР) в онкологии с 2019 года стали обязательными к исполнению при составлении клинико-статистических групп (КСГ), маршрутизации пациента и оплаты его лечения. В случае успешной регистрации Фортеки включить препарат в КР удастся не ранее, чем через 6 месяцев после получения регудостоверения, или раньше (по решению врачебной комиссии). Затем в течение года препарат может быть включен в КСГ, определяющие объем оплаты терапии.

«Биокад» – российская биотехнологическая компания, основу продуктового портфеля которой составляют средства для лечения рака, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка ЗАО «Биокад» в 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 17,8 млрд рублей, чистая прибыль – 7,5 млрд рублей. В компании 70% принадлежит новой компании «Вектор-Биофарм», выделенной в 2018 году из «Фармстандарта» для инвестиционной деятельности, а 30% – основателю «Биокада» Дмитрию Морозову.

Фото: Оксана Добровольская / Vademecum

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