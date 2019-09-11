«Нацимбио» стало лауреатом премии в области импортозамещения «Проектный лидер»

Проект по разработке ботулинических токсинов типа А компании НПО «Микроген» (под управлением «Нацимбио» Ростеха) стал победителем общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный лидер» в номинации «Медицина».

Компания разработала и производит в России первый и единственный отечественный препарат «Релатокс», относящийся к миорелаксантам и применяющийся для лечения неврологических заболеваний – блефароспазма, спастичности мышц верхней конечности после перенесенного ишемического инсульта, ДЦП у детей старшей возрастной группы 13-17 лет, а также в косметологии.

Развитие проекта имеет высокую социальную значимость и выполняет стратегическую задачу по реализации государственной программы импортозамещения лекарственных средств в России. Полный цикл производства на территории страны обеспечивает стабильность поставок и доступность для российских пациентов – за семь лет лечение препаратом получили более 850 тысяч человек.

«Победа в премии важнейший показатель успешной реализации миссии нашего холдинга — содействие развитию предприятий российской иммунобиологической промышленности и обеспечению национального суверенитета в области производства и поставок иммунобиологических лекарственных препаратов, – подчеркнул генеральный директор АО «Нацимбио» Андрей Загорский. – Проект развивается с 2012 года, за это время показания к применению ботулотоксина были расширены, и сейчас он используется в пяти терапевтических областях, включая коррекцию неврологических заболеваний. Мы рады, что наши усилия в области обеспечения доступности эффективной терапии для российских пациентов получило признание экспертного сообщества».

«Релатокс» производится по полному циклу на предприятии «Микрогена» холдинга «Нацимбио» в городе Уфа. В прошлом году «Микроген» запустил новый участок по производству препарата, мощность которого после введения в эксплуатацию составит до 200 тысяч дополнительных упаковок в год. Проект имеет всероссийский охват – в первом полугодии 2019 года препарат Релатокс® закупили лечебные учреждения из 15 регионов России, со следующего года запланирован старт экспортной программы.

С 2018 года в рамках политики корпоративной социальной ответственности «Микроген» принимает участие в проекте помощи онкологическим больным, перенесшим операции, связанные с повреждением лицевого нерва, обеспечивая препаратом ботулинотерапии с целью улучшения качества жизни пациентов.

Для повышения осведомленности о возможностях препарата «Релатокс» для реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями предприятие проводит широкомасштабную образовательную программу для врачей, включающую лекции и мастер-классы.

gmpnews