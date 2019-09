Мировой рынок препаратов для лечения гемофилии А и В может достичь 9,3 млрд дол. США в 2028 г.

По итогам 2018 г. рынок препаратов для лечения гемофилии А и В на 8 крупнейших рынках* оценивается в 7 млрд дол. США. В течение следующих 10 лет аналитическая компания GlobalData ожидает умеренный рост (в среднем на 2,9% ежегодно), и по итогам 2028 г. этот показатель может достичь 9,3 млрд дол.

Согласно отчету «Hemophilia A and B: Global Drug Forecast and Market Analysis to 2028» на показатели роста рынка могут повлиять такие факторы, как снижение потребления лекарственных средств, получаемых из плазмы крови, применение дорогостоящих препаратов длительного действия, а также генной терапии. В то же время стоит отметить, что недостаток данных об эффективности и безопасности при длительном применении генной терапии, а также высокая стоимость такого лечения, предназначенного для небольшой популяции пациентов, могут стать препятствиями на пути обеспечения доступа населения к передовым методам лечения.

Ожидается, что лидером на рынке препаратов для лечения гемофилии через 10 лет станет компания Roche (с годовым объемом продаж 1,8 млрд дол.) благодаря блокбастеру Hemlibra (эмицизумаб). По прогнозам, объем продаж этого препарата может достичь 1,5 млрд дол. по итогам 2028 г.

*США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония и Китай

apteka.ua